Дефолт в РФ – официально: что это значит – ударит ли это по возможности продолжать войну

Из-за санкций и ограничений, наложенных на РФ после ее широкомасштабного вторжения в Украину, Россия впервые с 1918 года объявила дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте. Об этом сообщает Bloomberg. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что означает дефолт для России в нынешних условиях.

Дефолт в России. Фото: из открытых источников

Происходящее сейчас означает, что в дальнейшем страна-агрессор будет отрезана от внешних рынков

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников рассуждает так:

"Фактический дефолт, действительно, произошел. Но он отличается от дефолтов в Аргентине, других латиноамериканских странах, когда именно государство объявляет о невозможности обслуживать внешней долг. В данном случае российская сторона как бы готова платить, но – исключительно в рублях, а не в той валюте, в которой были номинированы ее внешние обязательства. Что, по сути, является дефолтом – с точки зрениях тех финансовых структур, которые размещали эти внешние обязательства РФ".

Алексей Плотников считает правильным утверждение, что это – первый дефолт России с 1918 года.

"Потому что дефолт, который произошел в 1998-м, при президентстве Ельцина (по внутреннему долгу в размере 40 миллиардов долларов), касался государственных краткосрочных обязательств. Они были высокопроцентными, но обращались внутри России. Нужно было заходит в РФ, там покупать эти облигации в надежде получать высокие доходы. То есть, по своей природе они не были внешними", – поясняет эксперт.

По его словам, происходящее сейчас означает, что в дальнейшем страна-агрессор будет отрезана от внешних рынков, где она и сейчас не может размещать свои облигации. Появится еще больше проблем с платежами. Скорее всего, кредиторы постараются арестовать российское имущество за границей.

"Юридически происшедший дефолт – это еще и один из способов усиления санкций. Доказательство того, что РФ по всё большим параметрам становится государством-изгоем, – акцентирует Алексей Плотников. – Рубль от этого вряд ли ослабеет. По той простой причине, что он укреплен искусственно. Ведь внутри РФ ликвидирован какой-либо спрос на иностранную валюту. Истинную цену рубля не знает, наверное, никто. Думаю, он переоценен примерно в два раза".

Сейчас России особо и незачем привлекать деньги – у них профицитный бюджет из-за высоких цен на энергоресурсы

Экономический эксперт Даниил Монин не думает, что фактический дефолт серьезно отразиться на стране-агрессоре.

"РФ имеет международные резервы, которые уже два месяца как стабильны. Российские власти предложили заплатить долг в рублях. Иностранцы отказались. Фактически это просто показывает конфронтацию с Западом, которая и так идет полным ходом", – поясняет Даниил Монин.

По его словам, в конце 26 июня истек льготный период по выплате процентов в размере около 100 миллионов долларов. А факт неуплаты процентов по долгу в крайний срок считается дефолтом.

"Суть в том, что российское правительство потеряло возможность выпускать долговые обязательства, деноминированные в долларах. И не может занимать у большинства стран. Но сейчас России особо и незачем привлекать деньги. Судя по всему, у них профицитный бюджет из-за высоких цен на энергоресурсы", – подчеркивает эксперт.

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