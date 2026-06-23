Уже началось: Немцов предвидел, каким будет конец Путина

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Slava Kot
Российский оппозиционный политик Борис Немцов незадолго до своей смерти предупреждал, что длительное пребывание Владимира Путина у власти может усилить его оторванность от реальности и толкнуть Россию к самоизоляции, экономическому кризису и конфликтам с соседями.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
В архивном интервью, распространившемся в сети, Борис Немцов заявил, что люди с возрастом не избавляются от негативных черт, а неограниченная власть лишь ускоряет деградацию руководителя, в частности Владимира Путина.
Оппозиционер считал, что остановить разрушительный политический курс Путина может только российское общество. Однако Немцов отмечал, что это может произойти только тогда, когда россияне осознают цену международной изоляции и конфронтации. Самого же главу Кремля Немцов называл "русофобом", которому следует дать адекватный отпор.
Немцов был одним из самых заметных критиков Кремля. В 1990-х он возглавлял Нижегородскую область, а впоследствии работал первым вице-премьер-министром России. После прихода Путина к власти политик перешел в оппозицию, выступал против сворачивания демократических свобод и публиковал материалы о коррупции в высших эшелонах власти.
После начала российской агрессии против Украины в 2014 году Немцов называл войну "войной Путина за власть и деньги" и предупреждал, что ее последствиями станут экономический кризис, политическая изоляция и вражда между народами.
27 февраля 2015 года Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту близ Кремля.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дочь Бориса Немцова просила Байдена отомстить за смерть Навального.