Уже началось: Немцов предвидел, каким будет конец Путина

Российский оппозиционный политик Борис Немцов незадолго до своей смерти предупреждал, что длительное пребывание Владимира Путина у власти может усилить его оторванность от реальности и толкнуть Россию к самоизоляции, экономическому кризису и конфликтам с соседями.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

В архивном интервью, распространившемся в сети, Борис Немцов заявил, что люди с возрастом не избавляются от негативных черт, а неограниченная власть лишь ускоряет деградацию руководителя, в частности Владимира Путина.

"Люди на старости лучше не становятся. Они становятся хуже, и все их отрицательные черты только проявляются в большей и большей степени. А понятно, что при большой власти все эти процессы деградации по сути ускоряются", — говорил Немцов.

Оппозиционер считал, что остановить разрушительный политический курс Путина может только российское общество. Однако Немцов отмечал, что это может произойти только тогда, когда россияне осознают цену международной изоляции и конфронтации. Самого же главу Кремля Немцов называл "русофобом", которому следует дать адекватный отпор.

"Путин будет деградировать, маразмировать. Остановить его может только русский народ. Когда он поймет, что им правит этот тип, русофоб, который страну вбрасывает в самоизоляцию, вбрасывает страну в кризис, вбрасывает в конфликт со всеми соседями, когда русский народ это поймет, осознает до конца, тогда, конечно, он получит адекватный отпор. И Путин вообще исчезнет", — говорил Немцов незадолго перед тем, как его убили.

Немцов был одним из самых заметных критиков Кремля. В 1990-х он возглавлял Нижегородскую область, а впоследствии работал первым вице-премьер-министром России. После прихода Путина к власти политик перешел в оппозицию, выступал против сворачивания демократических свобод и публиковал материалы о коррупции в высших эшелонах власти.

После начала российской агрессии против Украины в 2014 году Немцов называл войну "войной Путина за власть и деньги" и предупреждал, что ее последствиями станут экономический кризис, политическая изоляция и вражда между народами.

27 февраля 2015 года Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту близ Кремля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дочь Бориса Немцова просила Байдена отомстить за смерть Навального.