Вже почалося: Нємцов передбачив, яким буде кінець Путіна

Російський опозиційний політик Борис Нємцов незадовго до своєї смерті попереджав, що тривале перебування Володимира Путіна при владі може посилити його відірваність від реальності та штовхнути Росію до самоізоляції, економічної кризи й конфліктів із сусідами.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

В архівному інтерв’ю, яке поширилося в мережі, Борис Нємцов заявив, що люди з віком не позбуваються негативних рис, а необмежена влада лише прискорює деградацію керівника, зокрема Володимира Путіна.

"Люди на старості краще не стають. Вони стають гіршими, і всі їх негативні риси тільки проявляються більшою і більшою мірою. А зрозуміло, що за великої влади всі ці процеси деградації власне прискорюються", — говорив Нємцов.

Опозиціонер вважав, що зупинити руйнівний політичний курс Путіна може лише російське суспільство. Однак Нємцов наголошував, що це може статися лише тоді, коли росіяни усвідомлять ціну міжнародної ізоляції та конфронтації. Самого ж очільника Кремля Нємцов називав "русофобом", якому слід дати адекватну відсіч.

"Путін деградуватиме, маразмуватиме. Зупинити його може лише російський народ. Коли він зрозуміє, що їм править ось цей тип, русофоб, який країну вкидає в самоізоляцію, який вкидає країну в кризу, вкидає в конфлікт з усіма сусідами, коли російський народ це зрозуміє, усвідомлює до кінця, тоді, звичайно, він отримає адекватну відсіч. І Путін загалом зникне", — казав Нємцов незадовго перед тим як його вбили.

Нємцов був одним із найпомітніших критиків Кремля. У 1990-х він очолював Нижньогородську область, а згодом працював першим віцепрем’єр-міністром Росії. Після приходу Путіна до влади політик перейшов в опозицію, виступав проти згортання демократичних свобод і публікував матеріали про корупцію у вищих ешелонах влади.

Після початку російської агресії проти України у 2014 році Нємцов називав війну "війною Путіна за владу і гроші" та попереджав, що її наслідками стануть економічна криза, політична ізоляція і ворожнеча між народами.

27 лютого 2015 року Нємцова застрелили на Великому Москворецькому мосту неподалік Кремля.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що донька Бориса Нємцова просила Байдена помститись за смерть Навального.