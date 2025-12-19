logo

BTC/USD

88172

ETH/USD

2963.26

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.59

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Декорации «Прямой линии» Путина посылают четкий сигнал о его целях в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Декорации «Прямой линии» Путина посылают четкий сигнал о его целях в Украине

«Прямая линия» Путина декорирована ложной картой России

19 декабря 2025, 14:39
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

На стене позади Путина во время "Прямой линии" изображена карта России, на которой — не только Крым, а все четыре области, которые Москва аннексировала в 2022 году — Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская. Об этом пишет Sky News.

Декорации «Прямой линии» Путина посылают четкий сигнал о его целях в Украине

Декорации «Прямой линии» Путина посылают четкий сигнал о его целях в Украине

Российские войска еще не смогли завоевать эти территории полностью, но это не остановило Путина от заявлений о своей власти над ними, отмечает издание.

Изображением этих территорий Кремль посылает сигнал, что не намерен отказываться от своих претензий на них и не готов идти на компромисс в этом вопросе , отметили журналисты.

Напомним, по мирному плану, разработанному спецпосланником США Стивом Уиткоффом и представителем Кремля Кириллом Дмитриевым, Донецкая и Луганская области должны полностью перейти под контроль россиян, в то время как в Запорожье и Херсонской области замораживается текущая линия фронта.

Также портал "Комментарии" писал , что в России началась прямая линия российского диктатора Владимира Путина "Итоги года", где жители страны-агрессора задают своему правителю вопросы.

Там Путин рассказал о "победах" на фронте в Украине, в частности, повторил пропаганду об оккупации Купянска в Харьковской области. Кроме того, глава Кремля заявил, что российские войска наступают по всей линии боевого столкновения.

"Мне доложили о взятии Северска, отсюда открывается путь в Славянск. Думаю, что и Красный Лиман будет взят в ближайшее время", – заявил Путин. Он также сказал, что более 50% Константиновки находятся под контролем ВС РФ. А Покровск оккупирован полностью, по словам диктатора РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости