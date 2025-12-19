На стене позади Путина во время "Прямой линии" изображена карта России, на которой — не только Крым, а все четыре области, которые Москва аннексировала в 2022 году — Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская. Об этом пишет Sky News.

Декорации «Прямой линии» Путина посылают четкий сигнал о его целях в Украине

Российские войска еще не смогли завоевать эти территории полностью, но это не остановило Путина от заявлений о своей власти над ними, отмечает издание.

Изображением этих территорий Кремль посылает сигнал, что не намерен отказываться от своих претензий на них и не готов идти на компромисс в этом вопросе , отметили журналисты.

Напомним, по мирному плану, разработанному спецпосланником США Стивом Уиткоффом и представителем Кремля Кириллом Дмитриевым, Донецкая и Луганская области должны полностью перейти под контроль россиян, в то время как в Запорожье и Херсонской области замораживается текущая линия фронта.

Также портал "Комментарии" писал , что в России началась прямая линия российского диктатора Владимира Путина "Итоги года", где жители страны-агрессора задают своему правителю вопросы.

Там Путин рассказал о "победах" на фронте в Украине, в частности, повторил пропаганду об оккупации Купянска в Харьковской области. Кроме того, глава Кремля заявил, что российские войска наступают по всей линии боевого столкновения.

"Мне доложили о взятии Северска, отсюда открывается путь в Славянск. Думаю, что и Красный Лиман будет взят в ближайшее время", – заявил Путин. Он также сказал, что более 50% Константиновки находятся под контролем ВС РФ. А Покровск оккупирован полностью, по словам диктатора РФ.