Декорації «Прямої лінії» Путіна надсилають чіткий сигнал про його цілі в Україні
НОВИНИ

Декорації «Прямої лінії» Путіна надсилають чіткий сигнал про його цілі в Україні

«Пряма лінія» Путіна декорована неправдивою мапою Росії

19 грудня 2025, 14:39
Автор:
avatar

Недилько Ксения

На стіні позаду Путіна під час "Прямої лінії" зображена мапа Росії, на якій — не лише Крим, а усі чотири області, які Москва анексувала у 2022 році — Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська. Про це пише Sky News.

Декорації «Прямої лінії» Путіна надсилають чіткий сигнал про його цілі в Україні

Декорації «Прямої лінії» Путіна надсилають чіткий сигнал про його цілі в Україні

Російські війська досі не змогли завоювати ці території повністю, але це не зупинило Путіна від заяв про свою владу над ними, зазначає видання.

Зображенням цих територій Кремль посилає сигнал, що не має наміру відмовлятися від своїх претензій на них і не готовий йти на жодний компроміс у цьому питанні, зауважили журналісти.

Нагадаємо, за мирним планом, розробленим спецпосланцем США Стівом Віткоффом і представником Кремля Кирилом Дмитрієвим, Донецька та Луганська області мають повністю перейти під контроль росіян, тоді як на Запоріжжі та Херсонщині заморожується поточна лінія фронту.

Також портал "Коментарі" писав, що у Росії почалася пряма лінія російського диктатора Володимира Путіна "Підсумки року", де жителі країни-агресора ставлять своєму правителю питання.

Там Путін розповів про "перемоги" на фронті в Україні, зокрема вкотре повторив пропаганду про окупацію Куп'янська у Харківській області. Крім того, глава Кремля заявив, що російські війська наступають на всій лінії бойового зіткнення.

"Мені доповіли про взяття Сіверська, звідси відкривається шлях до Слов'янська. Думаю, що й Червоний Лиман буде взято найближчим часом", – заявив Путін. Він також сказав, що понад 50% Костянтинівки під контролем ЗС РФ. А Покровськ окуповано повністю, за словами диктатора РФ.



