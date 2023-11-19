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Делают сильнее: российская чемпионка сделала заявление о пользе санкций

Советская и российская лыжница Елена Вяльбе поддержала режим Кремля

сегодня, 22:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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По словам главы Федерации лыжной гонки РФ (ФЛГР), трехкратной олимпийской чемпионки по лыжной гонке Елены Вяльбе, санкции делают россиян сильнее. Представители Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовали спортсменам из РФ выступить на международных соревнованиях, не используя флаг и гимн, однако глава федерации выступила против такого предложения.

Делают сильнее: российская чемпионка сделала заявление о пользе санкций

Елена Вяльбе (фото из открытых источников)

Об этом информирует "РТС Новости Хакасия" на собственном YouTube-канале . Она отметила, что РФ должна была отказаться от нейтрального статуса на Играх-2018 и 2022 годов, когда российские спортсмены выступили под флагом Олимпийского комитета РФ по громкому допинг-скандалу. Но их поставили в "позу", заставив выступить под нейтральным флагом.


"Теперь мне кажется, если бы наша страна, начиная с 2016 года, когда нас впервые отправили без флага и без гимна на Олимпиаду, стала бы в позу и сказала бы нет, может быть, и сейчас была бы другая ситуация. Люди всегда смотрят: а, ну если они на это согласились, то отлично можно и дальше, дальше, дальше. Все эти санкции – они нас только делают крепче. Это реально. Мы становимся более сплоченными, – подчеркнула чиновница.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская тренерка закатила истерику по поводу инициативы Украины . Главная тренер российской сборной по синхронному плаванию Татьяна Покровская очень свирепствует. Причина ясна, Украина призывает запретить въезжать всем российским спортсменам на территорию тех стран, где проходят международные соревнования.

Как утверждает Татьяна Покровская, в Украине спят и видят, чтобы гражданам РФ было каждый раз еще хуже.
 



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