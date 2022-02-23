Дело не только в ОРДЛО: Путин выставил ультиматум Украине

Для того, чтобы можно было говорить об урегулировании спорных моментов с Украиной от Киева нужно две основополагающие вещи, а именно – признание аннексии Крыма и отказ от перспектив членства в НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом президент России Владимир Путин заявил во время пресс-конференции.

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Владимир Путин отметил, что эти ключевые требования к Украине он лично уже не единожды обсуждал с европейскими и американскими партнерами. Первое требование ко всем и, в частности, к Украине касается того, чтобы Киев признал "волеизъявление людей в Крыму и в Севастополе". Фактически Путин требует от Украины отказа от территориальных претензий по аннексии Крыма.

Путин заявил, что он считает "референдум" под дулами автоматов в Крыму таким же референдумом, который прошел в Косово.

Вторым требованием, по словам президента России, есть требование, чтобы Украина снова закрепила в Конституции нейтральный статус, отказавшись от курса на членство в НАТО.

Российский президент отметил, есть еще третье требование к Украине – это полная демилитаризация. Фактически речь идет о разоружении и полной капитуляции Украины.

Что касается вопроса Донбасса, то, по мнению Путина, он уже утратил актуальность, поскольку Украина отказалась выполнять Минские соглашения и России пришлось признать "независимость" квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР". Путин считает, что вопрос Донбасса теперь решен окончательно.

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