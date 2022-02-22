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Восстановить РФ в границах Российской империи: Путин сделал заявление

Путин назвал спекуляцией предположения о том, что Россия пытается восстановить себя в границах Российской империи

сегодня, 16:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет цели – сделать все для того, чтобы восстановить Россию в границах Российской империи. Подобные заявления Путин назвал спекуляция Запада. Такое заявление российский президент сделал на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как информирует портал "Комментарии", слова Путина передает сайт Кремля.

Восстановить РФ в границах Российской империи: Путин сделал заявление

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Путин заявил, что после того, как прекратил свое существование СССР Москва нормально отнеслась к новым геополитическим реалиям и признала суверенитет бывших республик Советского Союза.

По словам президента РФ, он не относится серьезно к заявлениям некоторых западных спикеров о том, что Кремль вынашивает планы по восстановлению СССР.

Читайте на портале "Комментарии" — в Берлине разочарованы действиями России относительно признания "независимости" квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР", что привело к фактическому отказу Москвы от Минских соглашений. Именно поэтому Германия отказывается продолжать сертификацию газопровода "Северный поток-2", ставя этот процесс на паузу. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Глава немецкого правительства также отметил, что соответствующие указания уже даны Минэкономики ФРГ.

Также издание "Комментарии" сообщало – эксперты в эксклюзивном интервью рассказали, какие шансы, что обострившаяся ситуация на востоке может перерасти в открытую полномасштабную войну Украины и России с применением тяжелой артиллерии и даже авиации. Почему президент России Владимир Путин готов идти ва-банк, добиваясь оккупации большей территории Украины.



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Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/67830
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