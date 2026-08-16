Денег все меньше: дети друзей Путина устроили войну за миллиардный бизнес в РФ

В России обостряется борьба между влиятельными группами, связанными с ближайшим окружением Владимира Путина. В этот раз ключевой точкой противостояния стала рыболовная промышленность. Это один из немногих секторов, который продолжает приносить значительные доходы, несмотря на войну России против Украины.

В России кланы друзей Путина борются за рыбный бизнес

О конфликте пишут российские ресурсы ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, ссылаясь на собственные источники. По их информации, с одной стороны противостояния оказались глава Росрыболовства Илья Штаков и вице-премьер Дмитрий Патрушев. Им противостоит владелец Российской рыбопромышленной компании (РРПК) Глеб Франк. Он зять миллиардера Геннадия Тимченко, давнего соратника Путина.

По данным источников, именно вокруг РРПК сосредоточена значительная часть конфликта. Компания в свое время активно поддерживала переход от исторического принципа распределения рыболовных квот к аукционной системе. После реформы структуры, связанные с Франком и его партнерами, получили большие лоты, в частности на отлов краба и других водных ресурсов.

Теперь борьба перешла на новый уровень. По утверждениям источников, структуры, контролирующие рыбный бизнес, пытаются вытеснять конкурентов из-за проверок, решений антимонопольных органов и изъятия активов в пользу государства. После этого имущество может снова выставляться на торги или передаваться другим компаниям.

"В последнее время дела у Тимченко с этим бизнесом идут плохо. Практически нет притока бюджетных средств по всем направлениям, а без них работа замирает, кредиты не выплачиваются, и проценты не покрываются. Единственное прибыльное направление – рыболовство. И именно этим руководит Франк", — говорится в материале.

В то же время, концентрация рыболовной отрасли в руках одной группы якобы не устраивает Штакова и Патрушева, который является сыном бывшего директора ФСБ Николая Патрушева и приближен к Путину. По данным российских ресурсов, конфликт продолжался давно, но раньше старшее поколение пыталось его сдерживать. Теперь, на фоне проблем с бюджетным финансированием и дефицита денег, влиятельные покровители вроде бы все активнее поддерживают своих преемников.

"Теперь же они, напротив, активно помогают своим детям вести эту войну. Денег в стране остается все меньше, и времена "озерской братвы", похоже, заканчиваются", – пишут СМИ.

Одним из показательных эпизодов противостояния стало дело "крабового короля" Игоря Михнова. По данным источников, силовики задержали его якобы по инициативе Франко и Тимченко. Однако московский суд отказался удовлетворить ходатайство правоохранителей о его аресте.

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