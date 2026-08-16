Грошей дедалі менше: діти друзів Путіна влаштували війну за мільярдний бізнес у РФ

У Росії загострюється боротьба між впливовими групами, пов'язаними з найближчим оточенням Володимира Путіна. Цього разу ключовою точкою протистояння стала рибальська промисловість. Це один з небагатьох секторів, який продовжує приносити значні прибутки попри війну Росії проти України.

У Росії клани друзів Путіна борються за рибний бізнес

Про конфлікт пишуть російські ресурси "ВЧК-ОГПУ" та Rucriminal.info, посилаючись на власні джерела. За їхньою інформацією, з одного боку протистояння опинилися глава Росриболовства Ілля Штаков і віцепрем'єр Дмитро Патрушев. Їм протистоїть власник Російської рибопромислової компанії (РРПК) Гліб Франк. Він зять мільярдера Геннадія Тимченка, давнього соратника Путіна.

За даними джерел, саме навколо РРПК зосереджена значна частина конфлікту. Компанія свого часу активно підтримувала перехід від історичного принципу розподілу риболовних квот до аукціонної системи. Після реформи структури, пов'язані з Франком та його партнерами, отримали великі лоти, зокрема на вилов краба та інших водних ресурсів.

Тепер боротьба перейшла на новий рівень. За твердженнями джерел, структури, які контролюють рибний бізнес, намагаються витісняти конкурентів через перевірки, рішення антимонопольних органів та вилучення активів на користь держави. Після цього майно може знову виставлятися на торги або передаватися іншим компаніям.

"Останнім часом справи у Тимченка з цим бізнесом йдуть погано. Практично немає припливу бюджетних коштів у всіх напрямках, а без них робота завмирає, кредити не виплачуються, і відсотки не покриваються. Єдиний прибутковий напрямок – рибальство. І саме цим керує Франк", — йдеться у матеріалі.

Водночас концентрація рибальської галузі в руках однієї групи нібито не влаштовує Штакова та Патрушева, який є сином колишнього директора ФСБ Миколи Патрушева та наближений до Путіна. За даними російських ресурсів, конфлікт тривав давно, але раніше старше покоління намагалося його стримувати. Тепер, на тлі проблем з бюджетним фінансуванням і дефіциту грошей, впливові покровителі нібито дедалі активніше підтримують своїх наступників.

"Тепер же вони, навпаки, активно допомагають своїм дітям вести цю війну. Грошей у країні залишається дедалі менше, і часи "озерської братви", схоже, закінчуються", – пишуть ЗМІ.

Одним з показових епізодів протистояння стала справа "крабового короля" Ігоря Міхнова. За даними джерел, силовики затримали його нібито за ініціативою Франка та Тимченка. Однак московський суд відмовився задовольнити клопотання правоохоронців про його арешт.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Гаррі Каспаров назвав єдину умову для швидкого падіння режиму Путіна.