Каспаров назвав єдину умову для швидкого падіння режиму Путіна

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Slava Kot
Російський опозиціонер і гросмейстер Гаррі Каспаров заявив, що для зміни влади в Росії необхідно посилити тиск на представників російської еліти. На його думку, саме вони можуть стати рушієм усунення Володимира Путіна, якщо переконаються, що його режим наближається до краху.
Російський диктатор Володимир Путін
Гаррі Каспаров в інтерв’ю ресурсу Zero заявив, що нинішній рівень тиску Заходу на Москву не створює для російських еліт достатніх стимулів дистанціюватися від Кремля. За його словами, представники російського істеблішменту досі можуть подорожувати Європою та користуватися можливостями, які залишаються доступними за кордоном. Як приклад опозиціонер навів близько 520 тисяч шенгенських віз, які росіяни отримали минулого року.
Каспаров також звернув увагу на поступове повернення Росії до міжнародного життя, зокрема у політичній, гуманітарній, культурній та спортивній сферах. На думку Каспарова, ситуація зміниться лише тоді, коли російські чиновники, бізнесмени та інші впливові особи зрозуміють, що збереження нинішнього курсу матиме для них серйозні наслідки.
Окремо Каспаров розкритикував спроби Заходу домовитися з Путіним. Опозиціонер вважає, що постійні сигнали про можливі переговори створюють у російського диктатора відчуття стійкості та посилюють його позиції.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Каспаров назвав наступну ціль Путіна.
Також "Коментарі" писали, що "Радіостанція Судного дня" видала загадкові сигнали після нових погроз Путіна.