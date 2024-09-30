Деньги не кончатся: Россия обеспечена на годы войны, утверждает Гетманцев

Не стоит уповать на экономическое падение России как средство завершения войны. Глава налогового комитета, Даниил Гетманцев, предупреждает, что финансовые ресурсы страны-агрессора остаются на поразительно высоком уровне. По его словам, федеральный бюджет РФ в 2024 году предполагает рост доходов на 20%, что позволяет России не только поддерживать, но и увеличивать военные расходы.

Россия продолжает финансирование войны на полную

"Не надо тешить себя иллюзиями и рассчитывать на то, что россия готова завтра упасть в связи с тем, что не будет финансов. Финансы есть. У них очень серьезная ресурсная подушка, которая способна удерживать их достаточно долго", — отметил Гетманцев.

По последним данным, Россия накопила значительные финансовые резервы, которые оборонный бюджет на 2024 год составляет 5,3 триллиона рублей, что на 36% больше, чем в предыдущем году.

Россия также научилась эффективно обходить международные санкции, в частности, касающиеся финансового сектора. Нефтегазовые доходы, являющиеся значительной частью бюджета, в 2024 году составят около 11 триллионов рублей.

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