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Деньги не кончатся: Россия обеспечена на годы войны, утверждает Гетманцев

По последним данным, Россия накопила значительные финансовые резервы, которые оборонный бюджет на 2024 год составляет 5,3 триллиона рублей.

30 сентября 2024, 19:01
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Черновалова Кристина

Не стоит уповать на экономическое падение России как средство завершения войны. Глава налогового комитета, Даниил Гетманцев, предупреждает, что финансовые ресурсы страны-агрессора остаются на поразительно высоком уровне. По его словам, федеральный бюджет РФ в 2024 году предполагает рост доходов на 20%, что позволяет России не только поддерживать, но и увеличивать военные расходы.

Деньги не кончатся: Россия обеспечена на годы войны, утверждает Гетманцев

Россия продолжает финансирование войны на полную

"Не надо тешить себя иллюзиями и рассчитывать на то, что россия готова завтра упасть в связи с тем, что не будет финансов. Финансы есть. У них очень серьезная ресурсная подушка, которая способна удерживать их достаточно долго", — отметил Гетманцев.

По последним данным, Россия накопила значительные финансовые резервы, которые оборонный бюджет на 2024 год составляет 5,3 триллиона рублей, что на 36% больше, чем в предыдущем году.

Россия также научилась эффективно обходить международные санкции, в частности, касающиеся финансового сектора. Нефтегазовые доходы, являющиеся значительной частью бюджета, в 2024 году составят около 11 триллионов рублей.

Читайте на портале "Комментарии" — Сенатор-республиканец Марко Рубио, занимающий влиятельную позицию в Комитете разведки Сената США, считает, что бывший президент Дональд Трамп стремится усилить позиции Украины в мирных переговорах с Россией.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что во время встречи с президентом Владимиром Зеленским кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал в дальнейшем поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии, если одержит победу на президентских выборах.



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Источник: https://ukranews.com/ua/interview/3147-danylo-getmantsev-ne-treba-tishyty-sebe-ilyuziyamy-i-rozrahovuvaty-na-te-shho-rf-gotova-zavtra
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