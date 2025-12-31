Депутат Госдумы сравнила РФ с болотом

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина прокомментировала смену спортивного гражданства российской теннисисткой Анастасией Потаповой, решившей выступать под флагом Австрии. Спортсменка публично заявила, что считает Австрию своей новой родиной.

Ирина Роднина (фото из открытых источников)

Комментарий Родниной обнародовало издание "Матч ТВ". По словам депутата, поступок теннисистки можно сравнить с поведением "рыбы, которая ищет там, где чище".

"Она получила гражданство Австрии, решила изменить прежде всего страну. Неважно ли это относительно того, что в России ее воспитывали как спортсменку? Теннис – такой вид спорта, где родители тратят даже больше. Конечно, нехорошо говорить, что ты приобрела новую Родину, с ней в России работали люди, дали ей хороший старт. высказывание свидетельствует о ее человеческих качествах. Она повелась как рыба, которая ищет там, где чище, — сказала Ирина Роднина.

В русском сегменте интернета эти слова Родниной вызвали волну насмешек. Пользователи обратили внимание на то, что своим высказыванием депутат фактически охарактеризовал Австрию как "чистую воду", тогда как Россию — как болото.

