Депутатка Держдуми порівняла РФ із болотом
Депутатка Держдуми порівняла РФ із болотом

Радянська чемпіонка образила росіян

31 грудня 2025, 21:15
Автор:
Лиля Воробьева

 Триразова олімпійська чемпіонка з фігурного катання та депутатка Державної думи РФ Ірина Родніна прокоментувала зміну спортивного громадянства російською тенісисткою Анастасією Потаповою, яка вирішила виступати під прапором Австрії. Спортсменка публічно заявила, що вважає Австрію своєю новою батьківщиною.

Депутатка Держдуми порівняла РФ із болотом

Ірина Родніна (фото з відкритих джерел)

Коментар Родніної оприлюднило видання "Матч ТВ". За словами депутатки, вчинок тенісистки можна порівняти з поведінкою "риби, яка шукає там, де чистіше".

"Вона отримала громадянство Австрії, вирішила змінити насамперед країну. Чи неповажно це стосовно того, що в Росії її виховували як спортсменку? Теніс – такий вид спорту, де батьки витрачають навіть більше. Звичайно, недобре говорити, що ти придбала нову Батьківщину, з нею в Росії працювали люди, дали їй хороший старт. Виступати за Росію у тенісі – престижно. А це її висловлювання свідчить про її людські якості. Вона повелася як риба, яка шукає там, де чистіше",- сказала Ірина Родніна.

У російському сегменті інтернету ці слова Родніної викликали хвилю насмішок. Користувачі звернули увагу на те, що своїм висловлюванням депутатка фактично охарактеризувала Австрію як "чисту воду", тоді як Росію — як болото.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що  Олімпійська чемпіонка з лижних перегонів із РФ Вероніка Степанова висловилася щодо рішення Міжнародної федерації дзюдо (IJF) знову дозволити російським спортсменам використовувати прапор та гімн на міжнародних турнірах. У своєму коментарі вона також назвала президента Росії Володимира Путіна "головним дзюдоїстом планети".

 



