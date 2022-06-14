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Депутат от партии Путина предлагает "отменить" независимость Украины и стран Балтии: подробности

В РФ придумали очередной маразм о "отмене" независимости прибалтийских стран и Украины

сегодня, 17:05
Автор:

Лиля Воробьева
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Российская Госдума снова хочет "упразднить" независимость стран, активно борющихся с российской агрессией. На этот раз в список попали все страны Балтии и Украины. С таким предложением выступил путинский депутат от партии "Единая Россия" Евгений Федоров, уже предлагавший "отменить" независимость Литвы, пишут российские СМИ.

Депутат от партии Путина предлагает "отменить" независимость Украины и стран Балтии: подробности

В Думе снова придумали очередной маразм (фото из открытых источников)

Кремлевский политик заявил, что такое "решение" позволит и поможет России в борьбе со США и НАТО. По мнению Федорова, Украина, Эстония, Литва и Латвия незаконно вышли из состава Советского союза. Именно поэтому Россия якобы может "отменить" независимость этих государств. Также кремлевский пропагандист заявил, что "военный конфликт" в нашей стране возник не из-за того, что Россия напала на Украину, а по причине событий 1991 года.

"Отмена независимости" стран Балтии и Украины, как убежден депутат от правящей партии в России "поможет России в борьбе с НАТО и США". Ведь ввиду этих обстоятельств Литва, Латвия и Эстония могут выйти из НАТО.

"Устав НАТО имеет пункт 6, по которому спорные территории не могут входить в Альянс. Как только территории Балтии будут признаны спорными, это станет основанием для исключения стран Балтии из НАТО", — таковы реальные намерения представителя российской Госдумы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Санкции создали проблемы "Газпрому": поставки газа по одному из газопроводов резко упадут. Российская газовая компания "Газпром" снизит резкое снабжение через газопровод "Северный поток-1", а все из-за ремонта агрегатов от компании Siemens. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу компании.


 

 


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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5409562
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