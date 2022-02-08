logo

BTC/USD

44085.46

ETH/USD

3105.40

LTC/USD

136.74

USD/UAH

28.15

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Дерзость Путина неслучайна – подходим к моменту, что Украину будут заставлять выполнять «Минск»
commentss НОВОСТИ Все новости

Дерзость Путина неслучайна – подходим к моменту, что Украину будут заставлять выполнять «Минск»

Эксперты рассказали, почему принятие Минских соглашений может обернуться катастрофой для страны

сегодня, 11:00
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Как передает издание "Комментарии", президент России Владимир Путин обратился к украинским властям по поводу выполнения Минских соглашений по урегулированию российско-украинской войны, процитировав российскую поговорку: "Нравится, не нравится? Терпи, моя красавица!". Эксперты оценили такое унизительное обращение Путина, спрогнозировав, как ситуация может развиваться в дальнейшем относительно выполнения Минских соглашений.

Дерзость Путина неслучайна – подходим к моменту, что Украину будут заставлять выполнять «Минск»

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Путин уверен, что Украина не будет выполнять эти договоренности, и ему осталось только хамить

Политический эксперт Михаил Бесараб считает, что такое унизительное заявление Путина в адрес президента Украины о "красавице" и Минских договоренностях может свидетельствовать о трех моментах:

1. Путин уверен в том, что вот-вот Украина приступит к выполнению "Минска", и здесь уже без вариантов.

2. Путин уверен, что Украина не будет выполнять эти договоренности, и ему осталось только хамить.

3. Как бы то ни было на самом деле, так выглядит, что кульминационный момент с претворением в жизнь адских Минских договоренностей приближается. 

"Поэтому держим строй и выходим на Марш украинских патриотов в субботу 12 февраля в 14:00, который начнется с парка Тараса Шевченко. Не случайно мероприятие состоится 12 февраля – в годовщину подписания Минских договоренностей. Для меня это марш, который должен показать всему миру, что Украина будет сопротивляться и агрессору, и любым попыткам навязать нам капитуляцию под названием "Минские договоренности", — отметил эксперт.

Путин будет давить на нас перманентно

Политический эксперт, блогер Юрий Богданов прогнозирует, что Украине будут навязывать выполнение Минска в трактовке Путина. О чем Путин вчера очень откровенно говорил после встречи с президентом Франции Макроном. Поэтому Кремль будет давить на Европу, чтобы она давила на Украину и на Зеленского и Ко, чтобы они шли на максимальные уступки. 

"Вчерашняя путинская цитата про "нравится не нравится, а надо выполнять" говорит о главном приоритете Кремля. Принудить нас взять эту раковую опухоль со всеми российскими агентами и террористами. И все его провокации будут направлены именно на это. И возможно это будет проходить при молчаливом согласии части наших партнёров. Насколько я уверен, что этот сценарий не пройдёт? Главное наше счастье в том, что Минские соглашения написаны максимально неконкретно и договариваться о том, что там написано можно бесконечно долго. А реализовывать такие планы даже при большом взаимном желании очень сложно", – отметил эксперт.

По словам Юрия Богданова, наш минус в том, что Путин будет давить на нас перманентно, и, если в Киеве будет нужная ему власть, а украинское общество прозевает угрозу внедрения путинской трактовки "Минска", у нас будут очень большие проблемы. 

"Надеюсь, Зеленскому хватит ума не прогибаться под эту путинскую борзость. А у нас всех хватит ума и выдержки не впадать в панику и не делать глупостей внутри. Например, не поддакивать путинскому хамству в адрес Зеленского и провокациям в адрес Порошенко. Это наши политики, и мы с ними без кремлевского чер*а как-то разберёмся", – резюмировал Богданов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Макрон рассказал об обещании Путина на переговорах в Москве.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!