Дерзость Путина неслучайна – подходим к моменту, что Украину будут заставлять выполнять «Минск»

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Кравцев Сергей
Как передает издание "Комментарии", президент России Владимир Путин обратился к украинским властям по поводу выполнения Минских соглашений по урегулированию российско-украинской войны, процитировав российскую поговорку: "Нравится, не нравится? Терпи, моя красавица!". Эксперты оценили такое унизительное обращение Путина, спрогнозировав, как ситуация может развиваться в дальнейшем относительно выполнения Минских соглашений.
Владимир Путин. Фото: сайт Кремля
Политический эксперт Михаил Бесараб считает, что такое унизительное заявление Путина в адрес президента Украины о "красавице" и Минских договоренностях может свидетельствовать о трех моментах:
1. Путин уверен в том, что вот-вот Украина приступит к выполнению "Минска", и здесь уже без вариантов.
2. Путин уверен, что Украина не будет выполнять эти договоренности, и ему осталось только хамить.
3. Как бы то ни было на самом деле, так выглядит, что кульминационный момент с претворением в жизнь адских Минских договоренностей приближается.
Политический эксперт, блогер Юрий Богданов прогнозирует, что Украине будут навязывать выполнение Минска в трактовке Путина. О чем Путин вчера очень откровенно говорил после встречи с президентом Франции Макроном. Поэтому Кремль будет давить на Европу, чтобы она давила на Украину и на Зеленского и Ко, чтобы они шли на максимальные уступки.
По словам Юрия Богданова, наш минус в том, что Путин будет давить на нас перманентно, и, если в Киеве будет нужная ему власть, а украинское общество прозевает угрозу внедрения путинской трактовки "Минска", у нас будут очень большие проблемы.
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