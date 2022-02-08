Дерзость Путина неслучайна – подходим к моменту, что Украину будут заставлять выполнять «Минск»

Как передает издание "Комментарии", президент России Владимир Путин обратился к украинским властям по поводу выполнения Минских соглашений по урегулированию российско-украинской войны, процитировав российскую поговорку: "Нравится, не нравится? Терпи, моя красавица!". Эксперты оценили такое унизительное обращение Путина, спрогнозировав, как ситуация может развиваться в дальнейшем относительно выполнения Минских соглашений.

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Путин уверен, что Украина не будет выполнять эти договоренности, и ему осталось только хамить

Политический эксперт Михаил Бесараб считает, что такое унизительное заявление Путина в адрес президента Украины о "красавице" и Минских договоренностях может свидетельствовать о трех моментах:

1. Путин уверен в том, что вот-вот Украина приступит к выполнению "Минска", и здесь уже без вариантов.

2. Путин уверен, что Украина не будет выполнять эти договоренности, и ему осталось только хамить.

3. Как бы то ни было на самом деле, так выглядит, что кульминационный момент с претворением в жизнь адских Минских договоренностей приближается.

"Поэтому держим строй и выходим на Марш украинских патриотов в субботу 12 февраля в 14:00, который начнется с парка Тараса Шевченко. Не случайно мероприятие состоится 12 февраля – в годовщину подписания Минских договоренностей. Для меня это марш, который должен показать всему миру, что Украина будет сопротивляться и агрессору, и любым попыткам навязать нам капитуляцию под названием "Минские договоренности", — отметил эксперт.

Путин будет давить на нас перманентно

Политический эксперт, блогер Юрий Богданов прогнозирует, что Украине будут навязывать выполнение Минска в трактовке Путина. О чем Путин вчера очень откровенно говорил после встречи с президентом Франции Макроном. Поэтому Кремль будет давить на Европу, чтобы она давила на Украину и на Зеленского и Ко, чтобы они шли на максимальные уступки.

"Вчерашняя путинская цитата про "нравится не нравится, а надо выполнять" говорит о главном приоритете Кремля. Принудить нас взять эту раковую опухоль со всеми российскими агентами и террористами. И все его провокации будут направлены именно на это. И возможно это будет проходить при молчаливом согласии части наших партнёров. Насколько я уверен, что этот сценарий не пройдёт? Главное наше счастье в том, что Минские соглашения написаны максимально неконкретно и договариваться о том, что там написано можно бесконечно долго. А реализовывать такие планы даже при большом взаимном желании очень сложно", – отметил эксперт.

По словам Юрия Богданова, наш минус в том, что Путин будет давить на нас перманентно, и, если в Киеве будет нужная ему власть, а украинское общество прозевает угрозу внедрения путинской трактовки "Минска", у нас будут очень большие проблемы.

"Надеюсь, Зеленскому хватит ума не прогибаться под эту путинскую борзость. А у нас всех хватит ума и выдержки не впадать в панику и не делать глупостей внутри. Например, не поддакивать путинскому хамству в адрес Зеленского и провокациям в адрес Порошенко. Это наши политики, и мы с ними без кремлевского чер*а как-то разберёмся", – резюмировал Богданов.

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