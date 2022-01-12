Дети курили вейп: в России умер 12-летний юноша, его сестра находится в коме

В Российской Федерации, в городе Бийск из-за взрослых забав, якобы накурившись вейпа, ушел из жизни 12-летний школьник. Его старшая сестра и ее знакомая сейчас находятся в больнице. Об этой трагедии информирует Telegram-канал Mash .

Студентки с 12-летним мальчиком покурили вейп, мальчик скончался (фото t.me/breakingmash)

По обнародованной здесь информации, еще два дня назад мальчик с 17-летней сестричкой пошли к знакомой, которая уже была совершеннолетней. Они остались ночевать, и, обнаружив вейпы, стали курить. Именно от этого у них ухудшилось самочувствие. Уже утром бабушка нашла в этом доме всю компанию без сознания. Подросток погиб, а девушек экстренно отправили в больницу. По предварительной информации, они находятся в тяжелом состоянии.

По результатам этого инцидента возбуждено уголовное дело.

По информации другого Telegram-канала Shot , пострадавшие от взрослых забав россиянки учатся в Бийском колледже. Одна из молодых горожанок сейчас находится в медицинском заведении в коме. В сообщении отмечается, что после того, как они накурились вейпов, всем троим молодым россиянам стало плохо. Утром их нашли уже без сознания.

Незадолго перед этой бийской трагедией, студентка из этой компании, которую сейчас спасают врачи, на своей странице в соцсетях разместила собственный видеоролик, где она курит и поет следующие строчки популярного среди молодежи хита: "Я курю весь день, пока мне не станет плохо". Она еще не знает, что эта взрослая страсть доведет до могилы ее юного брата, а лучшая коллега будет находиться в коме.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России 15-летний парень три года насиловал свою малолетнюю сводную сестру.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!