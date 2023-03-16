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"Девочка-припевочка": Путин во время встречи с олигархами зачитал частушку о Ленине

Путин начал цитировать советскую пропаганду

сегодня, 19:51
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Автор:

Лиля Воробьева

16 марта российский президент во время встречи с российскими олигархами, где сначала рассказывал им, как и где нужно вести бизнес, не сдержался и зачитал советскую частушку о Ленине. Об этом пишут российские СМИ, пытавшиеся выдать это за остроумную шутку главы Кремля.

"Девочка-припевочка": Путин во время встречи с олигархами зачитал частушку о Ленине

Владимир Путин (фото из открытых источников)

На встрече один из российских пропагандистов спросил Путина о внедрении рекламных инструментов для развития и продвижения бизнеса в Сети. В ответ он принялся цитировать советскую пропаганду о "девочке-припевочке".


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девочка-припевочка , танцую и пою. Я Ленина не знаю, но я его люблю", — заявил Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин на встрече с олигархами РФ пытался оправдать войну в Украине и посоветовал, как вести бизнес. 16 марта глава Кремля Владимир Путин с начала полномасштабного вторжения в Украину провел официальную публичную встречу с крупнейшими российскими предпринимателями. Во время встречи начал убеждать российских бизнесменов, что "в России лучше", а еще "антироссийскими санкциями Европа наказала саму себя". Путин еще раз призвал бизнесменов вкладывать деньги в Россию, в частности, в новые технологии, производственные мощности и предприятия, чтобы помочь стране победить "попытки Запада разрушить ее экономику".

Стало известно, что на встречу с Путиным пришли известные российские миллиардеры, попавшие под санкции Запада, в частности, Олег Дерипаска, Владимир Потанин, Алексей Мордашов, Герман Хан, Виктор Вексельберг, Виктор Рашников, Андрей Мельниченко и Дмитрий Мазепин. В своем выступлении Путин пытался оправдаться перед олигархами и заявил, что у него не было другого выбора, кроме как "ввести свои силы в Украину".



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