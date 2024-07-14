Девушка задонатила в ВСУ 30 долларов: ее осудили на 9 лет колонии

21-летняя художница из Томска Татьяна Лалетина получила 9 лет колоний за донат в 30 долларов для ВСУ. Томский областной суд вынес такой приговор по делу о "государственной измене". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Медиазону".



Татьяна Лалетина получила 9 лет за денежный перевод для ВСУ. Фото из открытых источников

26 февраля 2024 года на съемную квартиру Татьяны Лалетиной пришли российские спецслужбы, которые арестовали девушку.

"Последнее, что она мне писала за час до этого, было то, что к ней громко стучат в дверь", – рассказала подруга Татьяны.

5 марта Лалетина рассказала маме, что ее якобы выпустят через неделю. Однако впоследствии девушка сообщила, что получила более серьезные обвинения. 28 июня Томский областной суд приговорил девушку к 9 годам колоний общего режима за "государственную измену".

Как оказалось, российские спецслужбы задержали 21-летнюю художницу Татьяну Лалетину из-за денежного перевода для ВСУ на сумму 30 долларов. Кроме того, сам донат был осуществлен в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

По словам Лалетиной, она задонатила 10 долларов украинскому фонду 24 февраля 2022 года. Именно через этот перевод к ней пришли сотрудники ФСБ, которые обнаружили еще один денежный перевод девушки в поддержку ВСУ – 20 долларов, осуществленный в апреле 2022 года.

"Вот, собственно, и все! Вот так 19-летняя я посодействовала уже 21-летней себе, попасть в столь непростую жизненную ситуацию", — рассказала студентка российским СМИ.

Как добавляет подруга художницы, Татьяна была "слишком сосредоточена на справедливости" и перестала общаться с людьми, поддерживающими войну в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России на 12 лет осудили украинку за акцию протеста в Москве.

Также "Комментарии" писали об учительнице в российской школы, которую наказали после ее слов о войне в Украине.