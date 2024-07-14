Девушка задонатила в ВСУ 30 долларов: ее осудили на 9 лет колонии

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Slava Kot
21-летняя художница из Томска Татьяна Лалетина получила 9 лет колоний за донат в 30 долларов для ВСУ. Томский областной суд вынес такой приговор по делу о "государственной измене". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Медиазону".
Татьяна Лалетина получила 9 лет за денежный перевод для ВСУ. Фото из открытых источников
26 февраля 2024 года на съемную квартиру Татьяны Лалетиной пришли российские спецслужбы, которые арестовали девушку.
5 марта Лалетина рассказала маме, что ее якобы выпустят через неделю. Однако впоследствии девушка сообщила, что получила более серьезные обвинения. 28 июня Томский областной суд приговорил девушку к 9 годам колоний общего режима за "государственную измену".
Как оказалось, российские спецслужбы задержали 21-летнюю художницу Татьяну Лалетину из-за денежного перевода для ВСУ на сумму 30 долларов. Кроме того, сам донат был осуществлен в начале полномасштабного вторжения России в Украину.
По словам Лалетиной, она задонатила 10 долларов украинскому фонду 24 февраля 2022 года. Именно через этот перевод к ней пришли сотрудники ФСБ, которые обнаружили еще один денежный перевод девушки в поддержку ВСУ – 20 долларов, осуществленный в апреле 2022 года.
Как добавляет подруга художницы, Татьяна была "слишком сосредоточена на справедливости" и перестала общаться с людьми, поддерживающими войну в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России на 12 лет осудили украинку за акцию протеста в Москве.
Также "Комментарии" писали об учительнице в российской школы, которую наказали после ее слов о войне в Украине.
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