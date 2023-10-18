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Действительно ли Путин психопат: что говорят специалисты о президенте России

Эксперты в области нейробиологии, психиатрии и человеческого поведения рассказали, может ли Путин быть психопатом.

сегодня, 17:30
Автор:
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Slava Kot
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Владимир Путин, став президентом России в 2000 году, все больше консолидировал власть в своих руках. В 2014 году под его руководством российские войска аннексировали Крым и захватили территории на востоке Украины. В 2022 году Путин принял решение о полномасштабном вторжении в Украину, а российская армия неоднократно совершала военные преступления. Однако является ли Путин психопатом. Портал "Комментарии" собрал комментарии ученых, которые высказывались о возможном психопатологическом синдроме президента России Владимира Путина.

Действительно ли Путин психопат: что говорят специалисты о президенте России

Профессор нейробиологии Роберт Сапольски считает, что Путина можно назвать психопатом.

Американский нейробиолог, профессор психиатрии и человеческого поведения Калифорнийского университета Джеймс Феллон более 10 лет изучает разум и личности деспотов таких стран, как Северная Корея, Беларусь и Россия. Феллон прямо говорит, что "Путин психопат с садистскими чертами", который хочет "свести счеты" с миром.


Во время интервью для издания ABC Феллон рассказал, что у российского президента большинство характеристик психопата, а украинцы платят за прошлые унижения Путина.

"У него было ужасное прошлое внебрачного ребенка, над которым… постоянно издевались с самого раннего возраста", — сказал Джеймс Феллон и добавил, что было даже применено сексуальное насилие.

По словам американского нейробиолога Путину, как и большинству психопатов, нужны жертвы. Феллон считает, что Путин начал вторжение, считая, что Зеленский и Байден слабые люди, кроме того, российский диктатор не видел сильных лидеров среди руководителей европейских государств.

Американский нейробиолог и профессор Стэнфордского университета Роберт Сапольски рассказал, что для психопатов характерно отсутствие эмпатии, они не способны испытывать угрызения совести и чужую боль. В общем, Сапольски соглашается с Джеймсом Феллоном и считает, что ему следует прислушиваться, ведь ученный занимается изучением настоящих психопатов. По словам Сапольски Гитлера не нужно детально исследовать, чтобы понять его психологические проблемы, и, возможно, с Путиным тоже все понятно.

"Это человек, вокруг которого может внезапно разбиться руководитель контролируемой им частной военной компании, а также человек, который может отдать приказ разбомбить роддом в Украине. Пожалуй, здесь все понятно и без психотерапевтических сеансов. С ним явно что-то не то", — говорит Сапольский.

Психолог из Cognovi Labs Нирит Пизано провела психологическую оценку состояния Путина на основе его речей, в том числе 21 и 24 февраля 2022 года и выступлений после полномасштабного вторжения. По ее анализу наиболее характерные черты Путина – это гнев, отвращение, презрение и отсутствие страха.

Напомним, что психопатия, хоть и не является клиническим диагнозом, но часто применяется к человеку с антисоциальным расстройством личности. Этот человек обычно имеет следующие характеристики: манипулятивность, самовлюбленность, гнев, склонность ко лжи, пренебрежение к другим людям, отсутствие совести, раскаяния и сопереживания.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об исследованиях ученых, обнаруживших, что психопаты чаще всего говорят на эти три темы.

Также "Комментарии" писали, что Путин объяснил, почему начал войну в Украине.



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