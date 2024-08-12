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Действительно ли Путин всех переиграл: The Economist рассказал, что происходит с экономикой РФ

По информации The Economist, Путин тратит большие средства и вызывает стремительный рост экономики РФ

сегодня, 15:40
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Кравцев Сергей

Несмотря на жесткие санкции и статус парии, российская экономика стремительно растет. Оказывается, бешеные расходы во время войны действительно стимулируют экономику. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Economist".

Действительно ли Путин всех переиграл: The Economist рассказал, что происходит с экономикой РФ

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Авторы материала отмечают, ожидается, что в этом году российский ВВП вырастет более чем на 3% в реальном выражении. Правда, инфляция слишком высока — в июне цены выросли на 8,6% в годовом измерении, что значительно превышает целевой показатель центрального банка в 4%, — но с ростом денежных доходов на 14% в годовом измерении покупательная способность россиян быстро растет.

"Потребительские настроения, по оценкам российского статистического агентства, значительно превышают средние показатели с момента прихода к власти Владимира Путина в 2000 году. ... Уверенность россиян в собственном финансовом положении, по официальным данным, недавно подскочила до исторического максимума. Они более склонны к крупным покупкам, таким как машина или диван, а рестораны переполнены", — говорится в материале.

Чтобы объяснить ускорение экономики РФ, издание предлагает взглянуть на два аспекта макроэкономической политики. Во-первых, это фискальная политика. Путин отказался от жесткой экономии. В этом году Россия будет иметь бюджетный дефицит в размере 2% ВВП — огромный по ее стандартам — который она финансирует в значительной степени за счет своих огромных финансовых резервов, накопленных в 2010-х годах.

Журналисты отмечают, вторая причина связана с необычной монетарной политикой России. Чтобы справиться с высокой инфляцией, центральный банк повысил процентные ставки с 7,5% до 18%. Возможно, будет еще большее повышение. Это приводит к укреплению рубля путем привлечения иностранных инвестиций из "дружественных" стран, таких как Китай и Индия, что, в свою очередь, снижает цены на импорт и, таким образом, инфляцию. Это также побуждает людей экономить, сокращая потребительские расходы, отмечают авторы.

В то же время они прогнозируют, что попытки Путина притупить рост процентных ставок приведут к росту инфляции и продлятся дольше.

"В какой-то момент люди могут рассердиться из-за роста стоимости жизни. Он также не может постоянно иметь дефицит бюджета. При нынешних темпах финансовые резервы России будут исчерпаны примерно через пять лет; тем временем правительство сталкивается с высокой стоимостью заимствований. Но пока господин Путин должен выиграть войну. И вечеринка продолжается", — говорится в статье.

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