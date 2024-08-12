Действительно ли Путин всех переиграл: The Economist рассказал, что происходит с экономикой РФ

Несмотря на жесткие санкции и статус парии, российская экономика стремительно растет. Оказывается, бешеные расходы во время войны действительно стимулируют экономику. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Economist".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Авторы материала отмечают, ожидается, что в этом году российский ВВП вырастет более чем на 3% в реальном выражении. Правда, инфляция слишком высока — в июне цены выросли на 8,6% в годовом измерении, что значительно превышает целевой показатель центрального банка в 4%, — но с ростом денежных доходов на 14% в годовом измерении покупательная способность россиян быстро растет.

"Потребительские настроения, по оценкам российского статистического агентства, значительно превышают средние показатели с момента прихода к власти Владимира Путина в 2000 году. ... Уверенность россиян в собственном финансовом положении, по официальным данным, недавно подскочила до исторического максимума. Они более склонны к крупным покупкам, таким как машина или диван, а рестораны переполнены", — говорится в материале.

Чтобы объяснить ускорение экономики РФ, издание предлагает взглянуть на два аспекта макроэкономической политики. Во-первых, это фискальная политика. Путин отказался от жесткой экономии. В этом году Россия будет иметь бюджетный дефицит в размере 2% ВВП — огромный по ее стандартам — который она финансирует в значительной степени за счет своих огромных финансовых резервов, накопленных в 2010-х годах.

Журналисты отмечают, вторая причина связана с необычной монетарной политикой России. Чтобы справиться с высокой инфляцией, центральный банк повысил процентные ставки с 7,5% до 18%. Возможно, будет еще большее повышение. Это приводит к укреплению рубля путем привлечения иностранных инвестиций из "дружественных" стран, таких как Китай и Индия, что, в свою очередь, снижает цены на импорт и, таким образом, инфляцию. Это также побуждает людей экономить, сокращая потребительские расходы, отмечают авторы.

В то же время они прогнозируют, что попытки Путина притупить рост процентных ставок приведут к росту инфляции и продлятся дольше.

"В какой-то момент люди могут рассердиться из-за роста стоимости жизни. Он также не может постоянно иметь дефицит бюджета. При нынешних темпах финансовые резервы России будут исчерпаны примерно через пять лет; тем временем правительство сталкивается с высокой стоимостью заимствований. Но пока господин Путин должен выиграть войну. И вечеринка продолжается", — говорится в статье.

Читайте также на портале "Комментарии" — цифры впечатляют: сколько банкнот долларов и евро ввезли в Россию после ввода санкций.



