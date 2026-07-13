Действительно ли Путина устранят ближайшие соратники: какие настроения уже царят в Кремле

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Учитывая усиление ударов Сил обороны Украины по важным стратегическим объектам РФ, ситуация для Кремля становится все более угрожающей, ведь Москва пока не знает, как этому противодействовать. Что это значит для России и лично для Путина? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Бывший чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль в России, руководитель программы по изучению России в Институте национальных стратегических исследований Аркадий Мильман отметил в эфире Эспрессо, что в России одновременно усугубляются экономические трудности, проблемы с обеспечением топливом, ситуация на фронте и внутреннее недовольство.
По его словам, нынешняя стратегия Кремля состоит в попытке выиграть время и пережить сложный период.
Дипломат отметил, что Россия сталкивается с несколькими серьезными вызовами – от последствий ударов по нефтеперерабатывающим заводам до экономических проблем и отсутствия значительного продвижения на поле боя.
Эксперт также сравнил нынешнее положение Кремля с ситуацией, в которой, по словам президента США Дональда Трампа, Украина находилась в начале переговорного процесса.
В то же время он подчеркнул, что дальнейшее развитие событий будет в значительной степени зависеть от позиции действующего президента США.
Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отметил, что усиление дальнобойных ударов Украины по территории России может влиять не только на военную ситуацию, но и настроения внутри российских властей.
Эксперт предполагает, что ближайшее окружение Владимира Путина уже может искать варианты, как сохранить собственное влияние в случае смены власти.
Владимир Огрызко обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский в конце июня сообщил о начале 40-дневной операции с применением дальнобойных средств поражения. По мнению дипломата, такое давление может вынудить российскую элиту задуматься над будущим.
По его словам, сейчас вокруг Путина могут проходить непубличные переговоры между разными группами влияния.
Экс-глава МИД считает, что представители российской верхушки могут уже обсуждать, кто станет новым лидером страны и как представить его западным партнерам.
Читайте на портале "Комментарии" — даже Кремль больше не может скрыть это: что происходит с рейтингом Путина.