Действительно ли Путина устранят ближайшие соратники: какие настроения уже царят в Кремле

Учитывая усиление ударов Сил обороны Украины по важным стратегическим объектам РФ, ситуация для Кремля становится все более угрожающей, ведь Москва пока не знает, как этому противодействовать. Что это значит для России и лично для Путина? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Многое будет зависеть от позиции действующего президента США

Бывший чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль в России, руководитель программы по изучению России в Институте национальных стратегических исследований Аркадий Мильман отметил в эфире Эспрессо, что в России одновременно усугубляются экономические трудности, проблемы с обеспечением топливом, ситуация на фронте и внутреннее недовольство.

По его словам, нынешняя стратегия Кремля состоит в попытке выиграть время и пережить сложный период.

Дипломат отметил, что Россия сталкивается с несколькими серьезными вызовами – от последствий ударов по нефтеперерабатывающим заводам до экономических проблем и отсутствия значительного продвижения на поле боя.

"Ну, путинская игра… что „вот переждем, ну потянем время, время работает на нас“ – это, действительно, путинская стратегия. У него вообще нет стратегии, но если это можно назвать его стратегией, то, вероятно, надо так назвать. Сейчас все горит, горит. НПЗ горят, бензина нет, недовольство населения, сложности с экономикой, армия не продвигается. Они уже десять раз говорили о том, как они успешно взяли Константиновку, но у Путина не осталось карт", — сказал Мильман.

Эксперт также сравнил нынешнее положение Кремля с ситуацией, в которой, по словам президента США Дональда Трампа, Украина находилась в начале переговорного процесса.

В то же время он подчеркнул, что дальнейшее развитие событий будет в значительной степени зависеть от позиции действующего президента США.

"Как Трамп все время любит говорить, как он говорил Зеленскому, что у Зеленского больше нет карт, ему нечем играть, он уже не может играть – все кончено. Так вот, у Путина сегодня уже практически нет карт. Осталось совсем мало", – высказался эксперт.

Представители российской верхушки уже могут обсуждать, кто станет новым лидером страны.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отметил, что усиление дальнобойных ударов Украины по территории России может влиять не только на военную ситуацию, но и настроения внутри российских властей.

Эксперт предполагает, что ближайшее окружение Владимира Путина уже может искать варианты, как сохранить собственное влияние в случае смены власти.

Владимир Огрызко обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский в конце июня сообщил о начале 40-дневной операции с применением дальнобойных средств поражения. По мнению дипломата, такое давление может вынудить российскую элиту задуматься над будущим.

По его словам, сейчас вокруг Путина могут проходить непубличные переговоры между разными группами влияния.

"Вокруг Путина формируются группы, которые хотят его убрать, ведь они осознают, что иначе могут убрать их", — заявил Владимир Огрызко.

Экс-глава МИД считает, что представители российской верхушки могут уже обсуждать, кто станет новым лидером страны и как представить его западным партнерам.

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