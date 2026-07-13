Чи справді Путіна усунуть найближчі соратники: які настрої вже панують у Кремлі

Враховуючи посилення ударів Сил оборони України по важливим стратегічним об’єктам РФ ситуація для Кремля стає все більше загрозливішою, адже Москва поки не знає, як цьому протидіяти. Що це означає для Росії та особисто для Путіна? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, проаналізувавши думки експертів.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Багато що залежатиме від позиції чинного президента США

Колишній надзвичайний і повноважний посол держави Ізраїль у Росії, керівник програми з вивчення Росії в Інституті національних стратегічних досліджень Аркадій Мільман зазначив в ефірі "Еспресо", що у Росії одночасно поглиблюються економічні труднощі, проблеми із забезпеченням паливом, ситуація на фронті та внутрішнє невдоволення.

За його словами, нинішня стратегія Кремля полягає у спробі виграти час і пережити складний період.

Дипломат зазначив, що Росія стикається одразу з кількома серйозними викликами – від наслідків ударів по нафтопереробних заводах до економічних проблем і відсутності значного просування на полі бою.

"Ну, путінська гра… що „ось перечекаймо, нумо потягнемо час, час працює на нас“ – це, дійсно, путінська стратегія. У нього взагалі немає стратегії, але якщо це можна назвати його стратегією, то, мабуть, треба так назвати. Зараз усе палає, усе горить. НПЗ горять, бензину немає, невдоволення населення, складнощі з економікою, армія не просувається. Вони вже десять разів говорили про те, як вони успішно взяли Костянтинівку, але у Путіна не залишилося карт", — сказав Мільман.

Експерт також порівняв нинішнє становище Кремля із ситуацією, в якій, за словами президента США Дональда Трампа, перебувала Україна на початку переговорного процесу.

Водночас він наголосив, що подальший розвиток подій значною мірою залежатиме від позиції чинного президента США.

"Як Трамп увесь час любить говорити, як він говорив Зеленському, що в Зеленського більше немає карт, йому нічим грати, він уже не може грати – усе скінчено. Так от, у Путіна сьогодні вже практично немає карт. Залишилося зовсім мало", – висловився експерт.

Представники російської верхівки можуть уже обговорювати, хто стане новим лідером країни

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко зазначив, що посилення далекобійних ударів України по території Росії може впливати не лише на військову ситуацію, а й на настрої всередині російської влади.

Експерт припускає, що найближче оточення Володимира Путіна вже може шукати варіанти, як зберегти власний вплив у разі зміни влади.

Володимир Огризко звернув увагу, що президент України Володимир Зеленський наприкінці червня повідомив про початок 40-денної операції із застосуванням далекобійних засобів ураження. На думку дипломата, такий тиск може змусити російську еліту замислитися над майбутнім.

За його словами, зараз навколо Путіна можуть відбуватися непублічні переговори між різними групами впливу.

"Навколо Путіна формуються групи, які хочуть його прибрати, адже вони усвідомлюють, що інакше можуть прибрати їх", — заявив Володимир Огризко.

Екс-глава МЗС вважає, що представники російської верхівки можуть уже обговорювати, хто стане новим лідером країни та як представити його західним партнерам.

Читайте також на порталі "Коментарі" — навіть Кремль більше не може приховати це: що відбувається з рейтингом Путіна.