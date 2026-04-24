Действительно ли РФ на пороге революции: о чем говорит падение рейтингов Путина

Российские социологи пять недель подряд говорят о падении рейтингов Путина и даже говорят, что он показывает самые плохие результаты за последнее десятилетие. Однако о катастрофическом падении рейтингов Путина речь пока не идет и наши СМИ преувеличивают. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

"Катастрофы здесь точно нет. Сейчас у меня нет свежей собственной социологии, но по ощущениям реальный рейтинг Путина, наверное, ниже на 7-8% от декларируемого. И это тоже еще очень далеко от катастрофы", – отметил эксперт.

Он добавляет, однако навязчивость российских государственных социологов, публикующих все эти вещи, наводит на мысль, что что-то здесь не так. Скорее всего, в Кремле началась подковерная война за уменьшение полномочий Кириенко, как главного по внутренней политике. И рейтинги Путина – его прямая ответственность.

Вадим Денисенко напоминает, что катализатором ухудшения рейтингов стали три вещи: ухудшение жизни, отсутствие прогресса в вопросах окончания войны и ограничение интернета на фоне закрытия телеграммы. И именно телеграмма стала триггером для того, что я называю кухонной революцией. В ответ на бухтение масс, примерно неделю назад, власти приняли решение притормозить закрытие телеграммы. И вместо того, чтобы без каких-либо комментариев прекратить исключение мессенджера, внутриполитический блок Кремля принял решение разыграть супер-тупую двухходовку на тему "царь хороший-бояре плохие". В ответ на 18-минутный спич инстагаюрамши Бони, Песков с какой-то удивление сказал российскому народу в стиле Януковича: "Услышу каждого". Зачем внутриполитический блок Кремля предложил реагировать именно так, остается пока тайной. Но спич Бони, который до этого просмотрело 4 млн зрителей, стал едва ли не самым главным политическим событием РФ. А Кириенко, похоже, поднялся.

"Против Бони была запущена тяжелая артиллерия. Председатель КПРФ Зюганов, сначала с трибуны Думы, а затем и в интервью Вестям сказал, что надо слышать не всяких там Бонь, а простой народ иначе повторится 1917 год (вообще смешно, когда коммунисты пугают октябрьским переворотом). Попутно, зюганов проехался и по экономическому блоку правительства. Параллельно с этим в российском пространстве началась "кадровая вакханалия", когда некоторые эксперты пересаживали Володина в кресло Матвиенко и отбирали часть полномочий Кириенко в пользу Володина", – отметил Денисенко.

Он подытоживает, если коротко, в России начался процесс по попытке медийно протиснуть интересы тех или иных групп накануне возможных кадровых изменений. И в связи с этим многим может показаться, что происходит чуть ли не революция. В самом деле, пока это просто попытка сыграть в кулуарщину. Просто этот процесс, неожиданно для многих, вылез в медийное пространство. И причиной этого стала кремлевская ошибка с Боней.

