Чи справді РФ на порозі революції: про що говорить падіння рейтингів Путіна

Російські соціологи пʼять тижнів поспіль говорять про падіння рейтингів Путіна і навіть говорять, що він показує найгірші результати за останнє десятиліття. Проте про катастрофічне падіння рейтингів Путіна наразі не йдеться і наші ЗМІ перебільшують. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.

"Катастрофи тут точно нема. Зараз у мене немає свіжої власної соціології, але за відчуттями, реальний рейтинг Путіна, напевне, нижчий на 7-8% від декларованого. І це також ще дуже далеко від катастрофи", – зазначив експерт.

Він додає, проте навʼязливість російських державних соціологів, які публікують всі ці речі наводить на думку, що щось тут не так. Швидше за все у Кремлі почалася підкилимна війна за зменшення повноважень Кірієнка, як головного по внутрішній політиці. І рейтинги Путіна — його пряма відповідальність.

Вадим Денисенко нагадує, що каталізатором погіршення рейтингів стали три речі: погіршення життя, відсутність прогресу в питаннях закінчення війни і обмеження інтернету на фоні закриття телеграму. І саме телеграм став тригером для того, що я називаю кухонною революцією. У відповідь на бухтіння мас, приблизно тиждень тому, влада прийняла рішення пригальмувати закриття телеграму. І замість того, щоб без будь-яких коментарів припинити виключення месенджера, внутрішньополітичний блок Кремля прийняв рішення розіграти супер-тупу двоходівку на тему "цар хороший-бояри погані". У відповідь на 18-хвилинний спіч інстагаюрамши Боні, Пєсков з якогось дива сказав російському народі в стилі Януковича: "Почую кожного". Навіщо внутрішньополітичний блок Кремля запропонував реагувати саме так, залишається поки таємницею. Але спіч Боні, який до того продивилося 4 млн глядачів, став чи не найголовнішою політичною подією РФ. А Кірієнко, схоже, підставився.

"Проти Боні було запущено важку артилерію. Голова КПРФ Зюганов, спочатку з трибуни Думи, а потім і в інтервʼю Вєстям сказав, що треба чути не всяких там Бонь, а простий народ інакше повториться 1917 рік (взагалі смішно, коли комуністи лякають жовтневим переворотом). Принагідно, зюганов проїхався і по економічному блоку уряду. Паралельно з цим в російському просторі почалася "кадрова вакханалія", коли якісь експерти пересаджувати Володіна в крісло Матвієнко і відбирали частину повноважень Кірієнка на користь Володіна", – зазначив Денисенко.

Він підсумовує, якщо коротко, в Росії розпочався процес по спробі медійно протиснути інтереси тих чи інших груп напередодні можливих кадрових змін. І, у звʼязку з цим, багатьом може здатися, що відбувається ледве не революція. Насправді, поки це просто спроба зіграти в кулуарщину. Просто цей процес, несподівано для багатьох, виліз в медійний простір. І причиною цього стала кремлівська помилка із Боньою.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Кремль готує росіян до нової реальності обмежень: гучна заява Путіна.



