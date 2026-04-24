Чи справді РФ на порозі революції: про що говорить падіння рейтингів Путіна

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Російські соціологи пʼять тижнів поспіль говорять про падіння рейтингів Путіна і навіть говорять, що він показує найгірші результати за останнє десятиліття. Проте про катастрофічне падіння рейтингів Путіна наразі не йдеться і наші ЗМІ перебільшують. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.
Володимир Путін.
Він додає, проте навʼязливість російських державних соціологів, які публікують всі ці речі наводить на думку, що щось тут не так. Швидше за все у Кремлі почалася підкилимна війна за зменшення повноважень Кірієнка, як головного по внутрішній політиці. І рейтинги Путіна — його пряма відповідальність.
Вадим Денисенко нагадує, що каталізатором погіршення рейтингів стали три речі: погіршення життя, відсутність прогресу в питаннях закінчення війни і обмеження інтернету на фоні закриття телеграму. І саме телеграм став тригером для того, що я називаю кухонною революцією. У відповідь на бухтіння мас, приблизно тиждень тому, влада прийняла рішення пригальмувати закриття телеграму. І замість того, щоб без будь-яких коментарів припинити виключення месенджера, внутрішньополітичний блок Кремля прийняв рішення розіграти супер-тупу двоходівку на тему "цар хороший-бояри погані". У відповідь на 18-хвилинний спіч інстагаюрамши Боні, Пєсков з якогось дива сказав російському народі в стилі Януковича: "Почую кожного". Навіщо внутрішньополітичний блок Кремля запропонував реагувати саме так, залишається поки таємницею. Але спіч Боні, який до того продивилося 4 млн глядачів, став чи не найголовнішою політичною подією РФ. А Кірієнко, схоже, підставився.
Він підсумовує, якщо коротко, в Росії розпочався процес по спробі медійно протиснути інтереси тих чи інших груп напередодні можливих кадрових змін. І, у звʼязку з цим, багатьом може здатися, що відбувається ледве не революція. Насправді, поки це просто спроба зіграти в кулуарщину. Просто цей процес, несподівано для багатьох, виліз в медійний простір. І причиною цього стала кремлівська помилка із Боньою.
