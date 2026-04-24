Кремль готує росіян до нової реальності обмежень: гучна заява Путіна

Російський диктатор Володимир Путін вперше публічно прокоментував масштабні відключення мобільного інтернету в країні, фактично виправдавши їхню необхідність "захисту громадян". Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Під час урядової наради 23 квітня Путін визнав, що жителі великих міст та прикордонних регіонів зазнають серйозних незручностей через обмеження зв'язку. При цьому він пов'язав перебої з так званими "терористичними атаками" — формулюванням, яке Кремль використовує для позначення ударів України по військовій та енергетичній інфраструктурі РФ.

Глава Кремля заявив, що пріоритетом залишається безпека населення, навіть якщо це потребує відключення зв'язку. Він також зазначив, що заздалегідь попереджати про такі заходи нібито ризиковано, але допустив необхідність відкритих роз'яснень вже після введення обмежень.

За даними аналітиків, російська влада давно використовує загрозу атак як привід для відключення мобільного інтернету, що вже серйозно впливає на повсякденне життя громадян – від банківських операцій до роботи транспорту.

Водночас Путін частково визнав невдоволення суспільства та доручив уряду забезпечити доступ до низки базових сервісів навіть під час відключень, а також розвивати альтернативні канали зв'язку, особливо у прикордонних районах.

Експерти вважають, що така заява може свідчити про спробу Кремля одночасно знизити суспільну напругу та підготувати росіян до продовження обмежень. На тлі затяжної війни проти України та зростаючого тиску на суспільство контроль над інформацією стає ключовим інструментом влади.

