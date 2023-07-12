Действительно ли у Газпрома дела очень плохи – что теперь ждет рф

Безумная война, развязанная путинским режимом против Украины, продолжает уничтожать саму россию и ее экономику. Ощущает последствия санкций и токсичности рф такой "золотой телец" как "Газпром". По данным Reuters, низкие цены на газ, а также всё большие отказ Европы от российских энергоносителей, приведут к снижению доходов "Газпрома" и могут усилить дефицит бюджета россии, который уже составляет 117% от годового плана. Известно также, что место "Газпрома" в Молдавии займет госкомпания из Румынии, а стамбульский "Бешикташ" отказался от подписания контракта с российским газовым монополистом. Что можно сказать о нынешнем состоянии "Газпрома" и его перспективах? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Газпром. Фото: из открытых источников

В 2023 году у "Газпрома" образуется отрицательный денежный поток в размере не менее 2, 5трлн руб

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов проанализировал финансовую ситуацию в группе "Газпром" на основании недавно опубликованного отчета за 2022 год (самый успешный год в истории с точки зрения цен на газ).

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Он напомнил, что "Газпром" – крупнейшая компания рф, обеспечивающая 40% российских углеводородов, предоставляющая работу 500 тысячам человек и обеспечившая в прошлом году более 10% поступлений в федеральный бюджет рф.

"В 2022-м из компании изъяли около 3 трлн рублей дополнительных налогов и дивидендов. В результате, остатки на счетах компании уменьшились на 1,5 трлн. То есть, свободный денежный поток в прошлом году, после оплаты операционных расходов и инвестиционной программы, составил порядка 1,5 трлн. Хоть на самом деле меньше, поскольку у "Газпром" увеличилась кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками примерно на 0,2 трлн руб., что составляет 30% от общей задолженности", – отмечает эксперт.

По его словам, анализ денежных потоков компании за 2023-м, при условии, что средний курс рубля по итогам года составит 90 руб/долл (это значит, что к концу года курс достигнет 100), а средняя цена на российскую нефть будет 55 долл/барр (прогноз ЦБ, по итогам первых 6 месяцев средняя цена российской нефти 53 долл/барр), свободный денежный поток компании уменьшится, по сравнению с прошлым годом, минимум на 4 трлн руб. Это произойдет за счет следующих факторов.

1. Уменьшения объемов экспорта газа и цен на него (уменьшение выручки примерно на 3 трлн руб).

2. Увеличение операционных затрат минимум на 0,7 трлн руб (10-15%) по сравнению с 2022 годом – за счет инфляции.

3. Увеличение выплат в процентах по кредитам за счет увеличения процентной ставки и курса рубля, а также сокращения остатков на счетах (увеличение минимум 0,3 трлн руб).

Таким образом, в 2023 году у "Газпрома" образуется отрицательный денежный поток в размере не менее 2, 5трлн руб (скорее – ближе к 3 трлн), прогнозирует Виктор Савинов.

Он предполагает, что источники покрытия дефицита будут искать так:

– отказаться от выплаты дивидендов в 2023-м (уже сделано);

– использовать остатки на счетах (у "Газпрома" на начало 2023 года там оставалось порядка 20 млрд долл, но это – не более 1,5 трлн руб);

– сокращать инвестпрограммы (предположительно, на 50%, но даже сокращенную вдвое инвестпрограмму будет выполнить проблематично с учетом уже существующих долгов перед подрядчиками);

– "кидать" поставщиков (скорее всего, это уже происходит).

Учитывая вышесказанное, Виктор Савинов делает следующие выводы.

1. Крупнейшая нефтегазовая компания рф в среднесрочной перспективе способна только покрывать свои операционные расходы, а ее свободный денежный поток после их покрытия и выплат процентов по кредитам стремится к нулю.

2. В среднесрочной перспективе "Газпром" способен обслуживать, но неспособен гасить 70 млрд долл кредитов.

3. У компании нет денег на осуществление крупных инвестиционных проектов (например, сила Сибири-2). Соответственно, нет шансов для переориентации на новые рынки или новую продуктовую линейку.

4. "Газпром" больше не получится использовать как дойную корову для покрытия дефицита бюджета страны (как это было сделано в 2022-м), а также для пополнения внебюджетных фондов правительства в больших масштабах.

Эксперт не исключает, что решать проблему Кремль попытается следующим образом:

– радикально поменять менеджмент и бизнес-процессы в "Газпроме" с целью сокращения затрат и повышения эффективности инвестиций (нереально при нынешнем политическом режиме);

– привлечь инвестиции от зарубежных партнеров в размере более 100 млрд долл с целью создания инфраструктуры для выхода на новые рынки (опять же, нереально при нынешнем политическом режиме, плюс займет минимум 10 лет);

– вернуться на традиционные рынки (всё тот же стоп-сигнал – нереально при нынешнем режиме);

– увеличить внутренние цены на газ (это сделают, но здесь ресурс ограничен, т.к. увеличение внутренних цен на газ даже на 1 трлн приведет к дополнительной инфляции минимум в 2-3% в масштабах всей экономики);

– надеяться на чудо (например, что мировая цена на нефть и газ увеличиться в 2-3 раза и будет держаться на этом уровне несколько лет).

"Если политический режим в рф сохранится на ближайшие несколько лет, то "Газпром" потеряют, а его активы разделят между несколькими правопреемниками, типа НОВАТЭКА. Но бюджету это уже не поможет", – констатирует эксперт.

Европа в короткие сроки нашла замену российскому газу, который, как считал Кремль, является незаменимым

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников рассуждает так:

"И западные санкции, и сворачивание контрактов Европы с рф – самым негативным образом сказалось и на "Газпроме", и на других крупнейших российских компаниях. Напомню, что россия унаследовала еще советские "достижения" с точки зрения нефти и газа. Как бюджет СССР, так и бюджет рф строился именно на доходах от экспорта нефти и газа. И когда по этим позициям был нанесен удар — это сразу отразилось на бюджете страны-агрессора".

По словам эксперта, то, что в Европе резко снизилось потребление российского газа, что в Молдову приходит румынский поставщик, что не подписан контракт с "Газпромом" на следующий год Болгарией – показатели того, что в короткие сроки найдена замена российскому газу (в том числе – сжиженный газ из США), который, как считал Кремль, является незаменимым.

"Понятно, что это не может не отразиться как на российском газовом монополисте, так и на бюджете РФ, – отмечает Алексей Плотников. – Скорее всего, ряд газовых месторождений страны-агрессора будет простаивать. Что-то придется законсервировать. Будут попытки переориентироваться на Китайскую Народную Республику, на Индию. В том числе – поставлять туда сжиженный газ. Но такой добычи, такой реализации, такого дохода, какие были раньше, у рф уже не будет".

Естественно, продолжает экономист, в такой ситуации серьезно "провисает" бюджет. Уже сейчас перевыполнен годовой показатель дефицита, хоть прошло всего полгода.

"Эта ситуация, – уверен Алексей Плотников, – приведет к снижению возможности финансировать социально-культурную сферу (бюджетников и так далее). Со всеми вытекающими негативными последствиями для Кремля".

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