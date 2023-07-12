Близка ли Россия к развалу – какие регионы могут претендовать первыми на отделение

Третью неделю после бунта ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным продолжаются путинские метания. Он то несется в Дагестан, то проводит тайную встречу с Пригожиным и его полевыми командирами, то начинает охоту на генералов, то тасует колоду военачальников. На этом фоне президент Украины Зеленский, главный разведчик Буданов, глава СНБО Данилов хором пророчат РФ продолжение мятежей, а то и распад. Каковы перспективы, что Россия развалится? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Нам следует рассчитывать не на развал России, а на собственные силы, добиваясь победы на фронте
Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николай Маломуж рассуждает так:
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"В обозримом будущем развал России маловероятен. Путин контролирует ситуацию. И ни Пригожин, ни тем более Гиркин-Стрелков, периодически выступающий с громкими заявлениями
, не могут дестабилизировать ее настолько, чтобы РФ развалилась. У нее еще достаточный потенциал – финансово-экономический, военный, ресурсный, человеческий. Огромная страна, невероятные запасы. Даже сейчас, пребывая под санкциями, она находит пути их обхода. К тому же, сгенерировала очень большие финансы заранее, понимая, что санкции будут. Плюс – есть постоянные природные ресурсы, производственные. Громадное количество военной техники (танки, БТР, БМП) и боеприпасов (ракеты, снаряды), которые в РФ стащили практически со всех стран бывшего СССР и государств-членов Варшавского договора. К тому же, страна-агрессор продолжает всё это производить, а также закупать у тех же Ирана и Северной Кореи. Это огромный, вооруженный до зубов монстр. И пусть часть вооружения старая, но оно тоже – убивает".
А потому, продолжает генерал, нам следует рассчитывать не на развал России, а на собственные силы, добиваясь победы на фронте. Активно работать с ушедшей в подполье российской оппозицией, с теми структурами, которые готовы действовать против путинского режима.
"И, конечно, проводить совместную с зарубежными партнерами оперативную работу в окружении Путина, – подчеркивает эксперт. – Провоцировать расколы, недовольство войной как таковой и нынешним курсом как таковым. Это большая, кропотливая работа".
По мнению Николая Маломужа, лишь мощные факторы поражения в войне, финансово-экономического кризиса могут поставить РФ на грань распада.
"Но Запад этого не захочет, боясь неконтролируемых процессов, анархии в стране, напичканной ядерным оружием, – считает генерал. – Он скорее будет пытаться сделать ставку на некий переходной режим. Который согласится завершить войну на условиях международного права, выплачивать репарации, а также обеспечит контроль (возможно, международный) за ядерным потенциалом, вообще за стабилизацией ситуации в России. С обеспечением проведения реально демократических выборов, которых в этом веке РФ еще не знала. После чего начнется функционирование этой страны в неких новых условиях. Возможно, какие-то ее нынешние составляющие захотят самоопределения. Но это уже – более дальняя перспектива".
Пока же, резюмирует эксперт, нам следует сосредоточить все усилия для победы над агрессором в военном формате, для чего нужны активизация союзников по предоставлению нам помощи всех видов (вооружения, боеприпасы, финансы, дипломатия, разведывательная, оперативная информация). И эта работа, подчеркивает Николай Маломуж, активно проводится в эти дни на саммите НАТО.
Многие разочарованы половинчатостью результата – как в действиях Путина, так и в действиях Пригожина
По мнению аналитика, кандидата политических наук Олеси Яхно, нельзя исключать (и об этом, действительно, всё чаще говорят представители украинской власти), что в какой-то момент Россия может развалиться. Ведь она вступила в фазу затяжной войны против Украины. Войны, которая не оправдала никаких планов Кремля. И эта истощенная санкциями, поражениями на всех фронтах, внутренними волнениями страна-агрессор вступает в период внутренних непрогнозируемостей, поясняет эксперт.
"Тот же пригожинский мятеж
, кто бы за ним не стоял, оставил после себя множество эффектов, которые будут подламывать внутреннюю вертикаль. Усилились трения между силовиками, между разными группами. Многие разочарованы половинчатостью результата – как в действиях Путина, так и в действиях Пригожина. И так далее. Нельзя исключать, что в какой-то момент, когда сойдутся несколько факторов (экономический, политический, военный, фактор внутреннего недоверия между элитами), не начнется хаотизация. И на фоне конкуренций разных групп влияния, каждая их которых начнет доказывать свою силу, могут начаться процессы реального сепаратизма. Который всегда был присущ России. Какие-то республики вполне могут попытаться выйти из состава РФ", – считает Олеся Яхно.
Предпосылкой, отмечает она, может стать и то, что одни регионы, одни группы, слишком очевидно захотят решать свои вопросы за счет других (как это было с Пригожиным). Таких проявлений может быть много.
"Если говорить о гипотетическом развале России, следует понимать, что, как правило, отваливаются те куски, которые либо считают себя самодостаточными (отдельные этносы, нации), либо тяготеют к другим государствам, хотя бы на уровне партнерства, – поясняет аналитик. – Наиболее перспективным в этом смысле выглядит Кавказ, тем более, что уже был прецедент чеченских войн, есть аннексированные грузинские территории. Те же приграничные с нами регионы (Белгородщина, Ростовщина), испытывающие влияние войны, могут захотеть стать частью успешной в будущем Украины, либо обрести самостоятельность, чем остаться в составе обрушивающейся России. А тот же Дальний Восток, всё более испытывающий влияние Китая, вполне может отойти не просто в орбиту его влияния, но и под собственно длань КНР. Или же стоит ожидать в перечисленных регионах резкого роста протестных, в том числе антивоенных настроений. Со всеми вытекающими...".
Но куда более реалистичный вариант, прогнозирует Олеся Яхно, что на фоне сокращения ресурсов, конкуренции разных групп, недовольства Путиным, который втянул всех в бессмысленную войну, будут какие-то внутренние изменения.
"Похоже, цель Запада – посеять там недоверие среди элит, чтобы на такого уровня конфликтах произошел кризис власти. А на фоне этого кризиса власти возник запрос на альтернативный путинскому курс, на альтернативную политику, на уход РФ со всех территорий Украины, включая Крым", – констатирует аналитик.
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