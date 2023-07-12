Близка ли Россия к развалу – какие регионы могут претендовать первыми на отделение

Третью неделю после бунта ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным продолжаются путинские метания. Он то несется в Дагестан, то проводит тайную встречу с Пригожиным и его полевыми командирами, то начинает охоту на генералов, то тасует колоду военачальников. На этом фоне президент Украины Зеленский, главный разведчик Буданов, глава СНБО Данилов хором пророчат РФ продолжение мятежей, а то и распад. Каковы перспективы, что Россия развалится? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Нам следует рассчитывать не на развал России, а на собственные силы, добиваясь победы на фронте

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николай Маломуж рассуждает так:

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не могут дестабилизировать ее настолько, чтобы РФ развалилась. У нее еще достаточный потенциал – финансово-экономический, военный, ресурсный, человеческий. Огромная страна, невероятные запасы. Даже сейчас, пребывая под санкциями, она находит пути их обхода. К тому же, сгенерировала очень большие финансы заранее, понимая, что санкции будут. Плюс – есть постоянные природные ресурсы, производственные. Громадное количество военной техники (танки, БТР, БМП) и боеприпасов (ракеты, снаряды), которые в РФ стащили практически со всех стран бывшего СССР и государств-членов Варшавского договора. К тому же, страна-агрессор продолжает всё это производить, а также закупать у тех же Ирана и Северной Кореи. Это огромный, вооруженный до зубов монстр. И пусть часть вооружения старая, но оно тоже – убивает". "В обозримом будущем развал России маловероятен. Путин контролирует ситуацию. И ни Пригожин, ни тем более Гиркин-Стрелков, периодически выступающий с громкими заявлениями

А потому, продолжает генерал, нам следует рассчитывать не на развал России, а на собственные силы, добиваясь победы на фронте. Активно работать с ушедшей в подполье российской оппозицией, с теми структурами, которые готовы действовать против путинского режима.

"И, конечно, проводить совместную с зарубежными партнерами оперативную работу в окружении Путина, – подчеркивает эксперт. – Провоцировать расколы, недовольство войной как таковой и нынешним курсом как таковым. Это большая, кропотливая работа".

По мнению Николая Маломужа, лишь мощные факторы поражения в войне, финансово-экономического кризиса могут поставить РФ на грань распада.

"Но Запад этого не захочет, боясь неконтролируемых процессов, анархии в стране, напичканной ядерным оружием, – считает генерал. – Он скорее будет пытаться сделать ставку на некий переходной режим. Который согласится завершить войну на условиях международного права, выплачивать репарации, а также обеспечит контроль (возможно, международный) за ядерным потенциалом, вообще за стабилизацией ситуации в России. С обеспечением проведения реально демократических выборов, которых в этом веке РФ еще не знала. После чего начнется функционирование этой страны в неких новых условиях. Возможно, какие-то ее нынешние составляющие захотят самоопределения. Но это уже – более дальняя перспектива".

Пока же, резюмирует эксперт, нам следует сосредоточить все усилия для победы над агрессором в военном формате, для чего нужны активизация союзников по предоставлению нам помощи всех видов (вооружения, боеприпасы, финансы, дипломатия, разведывательная, оперативная информация). И эта работа, подчеркивает Николай Маломуж, активно проводится в эти дни на саммите НАТО.

Многие разочарованы половинчатостью результата – как в действиях Путина, так и в действиях Пригожина

По мнению аналитика, кандидата политических наук Олеси Яхно, нельзя исключать (и об этом, действительно, всё чаще говорят представители украинской власти), что в какой-то момент Россия может развалиться. Ведь она вступила в фазу затяжной войны против Украины. Войны, которая не оправдала никаких планов Кремля. И эта истощенная санкциями, поражениями на всех фронтах, внутренними волнениями страна-агрессор вступает в период внутренних непрогнозируемостей, поясняет эксперт.

кто бы за ним не стоял, оставил после себя множество эффектов, которые будут подламывать внутреннюю вертикаль. Усилились трения между силовиками, между разными группами. Многие разочарованы половинчатостью результата – как в действиях Путина, так и в действиях Пригожина. И так далее. Нельзя исключать, что в какой-то момент, когда сойдутся несколько факторов (экономический, политический, военный, фактор внутреннего недоверия между элитами), не начнется хаотизация. И на фоне конкуренций разных групп влияния, каждая их которых начнет доказывать свою силу, могут начаться процессы реального сепаратизма. Который всегда был присущ России. Какие-то республики вполне могут попытаться выйти из состава РФ", – считает Олеся Яхно. "Тот же пригожинский мятеж

Предпосылкой, отмечает она, может стать и то, что одни регионы, одни группы, слишком очевидно захотят решать свои вопросы за счет других (как это было с Пригожиным). Таких проявлений может быть много.

"Если говорить о гипотетическом развале России, следует понимать, что, как правило, отваливаются те куски, которые либо считают себя самодостаточными (отдельные этносы, нации), либо тяготеют к другим государствам, хотя бы на уровне партнерства, – поясняет аналитик. – Наиболее перспективным в этом смысле выглядит Кавказ, тем более, что уже был прецедент чеченских войн, есть аннексированные грузинские территории. Те же приграничные с нами регионы (Белгородщина, Ростовщина), испытывающие влияние войны, могут захотеть стать частью успешной в будущем Украины, либо обрести самостоятельность, чем остаться в составе обрушивающейся России. А тот же Дальний Восток, всё более испытывающий влияние Китая, вполне может отойти не просто в орбиту его влияния, но и под собственно длань КНР. Или же стоит ожидать в перечисленных регионах резкого роста протестных, в том числе антивоенных настроений. Со всеми вытекающими...".

Но куда более реалистичный вариант, прогнозирует Олеся Яхно, что на фоне сокращения ресурсов, конкуренции разных групп, недовольства Путиным, который втянул всех в бессмысленную войну, будут какие-то внутренние изменения.

"Похоже, цель Запада – посеять там недоверие среди элит, чтобы на такого уровня конфликтах произошел кризис власти. А на фоне этого кризиса власти возник запрос на альтернативный путинскому курс, на альтернативную политику, на уход РФ со всех территорий Украины, включая Крым", – констатирует аналитик.

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