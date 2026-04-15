Действительно ли в Китае готовится встреча Путина и Трампа: Песков раскрыл детали

Кремль готовит визит российского диктатора Владимира Путина в Китай. Вот только информация о том, что в Китае также планируется встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом – не соответствует действительности. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Визит Владимира Путина может состояться во второй половине мая. Это будет первый выезд Путина за границу с начала года.

Интересно, что 14 апреля в КНР приехал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он провел переговоры с министром иностранных дел Ван И, и в своей вступительной речи Лавров отметил, что контакты руководителей стран "уже запланированы конкретно".

