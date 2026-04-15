Росія Чи справді в Китаї готується зустріч Путіна та Трампа: Пєсков розкрив деталі
Чи справді в Китаї готується зустріч Путіна та Трампа: Пєсков розкрив деталі

Дмитро Пєсков каже, що візит Путіна до КНР справді готується, але Трампа в цей час там не чекають

15 квітня 2026, 12:38
Кравцев Сергей

Кремль готує візит російського диктатора Володимира Путіна до Китаю. Ось тільки інформація про те, що у Китаї також планується зустріч Путіна з президентом США Дональдом Трампом – не відповідає дійсності. Як передає портал "Коментарі", про це заявив речник глави Кремля Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

Візит Володимира Путіна може відбутися у другій половині травня. Це буде перший виїзд Путіна за кордон із початку року.

Цікаво, що 14 квітня до КНР приїхав Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Він провів переговори з міністром закордонних справ Ван І, і у своїй вступній промові Лавров зазначив, що контакти керівників країн "вже заплановані конкретно".

Читайте також на порталі "Коментарі" — Дмитро Пєсков прокоментував останні заяви майбутнього прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра щодо можливих контактів із Москвою після перемоги його політичної сили на виборах. За словами Путіна, Росія орієнтуватиметься не на слова, а на дії нового уряду Угорщини.

Дмитро Пєсков під час брифінгу заявив, що після поразки Орбана на виборах в Угорщині, у Москві очікують формування нового уряду та перших реальних кроків Будапешта під керівництвом Петера Мадяра.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські війська нарощують тиск на фронті, прагнучи до кінця квітня захопити якнайбільше українських територій. За словами начальника штабу дивізіону артилерійської розвідки НГУ Ігоря Яременка, така активізація пов'язана з бажанням Кремля продемонструвати "результати" до 9 травня та підтвердити здатність продовжувати війну.




