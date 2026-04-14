logo

BTC/USD

74534

ETH/USD

2388.43

USD/UAH

43.44

EUR/UAH

50.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле отреагировали на новые заявления Мадяра по поводу контактов с Путиным
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле отреагировали на новые заявления Мадяра по поводу контактов с Путиным

В Кремле заявили, что будут оценивать политику Мадяра по конкретным действиям после формирования нового правительства Венгрии.

14 апреля 2026, 13:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал последние заявления будущего премьер-министра Венгрии Петера Мадяра по поводу возможных контактов с Москвой после победы его политической силы на выборах. По словам Путина, Россия будет ориентироваться не на слова, а на действия нового правительства Венгрии.

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что после поражения Орбана на выборах в Венгрии, в Москве ожидают формирования нового правительства и первых реальных шагов Будапешта под руководством Петера Мадяра.

"Понятно, что после победы на выборах Мадяр делает много заявлений, проводит много пресс-конференций. Давайте дождемся, когда будет сформировано новое правительство Венгрии. Давайте дождемся первых конкретных шагов", — сказал Песков.

По его словам, в Кремле "с удовольствием" готовы к диалогу с Венгрией и готовы к конструктивному сотрудничеству. В то же время, как отметил Песков, дальнейшее развитие отношений будет зависеть от политики нового правительства.

"А дальше будем уже ориентироваться на конкретные шаги нового правительства Венгрии", — добавил представитель Кремля.

Заявление Пескова прозвучало в ответ на слова Мадяра о готовности к прагматичным отношениям с Россией. В то же время он отметил, что не планирует инициировать первый контакт с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако если таковой произойдет со стороны Кремля, то скажет Путину прекратить войну против Украины.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости