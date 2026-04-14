Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал последние заявления будущего премьер-министра Венгрии Петера Мадяра по поводу возможных контактов с Москвой после победы его политической силы на выборах. По словам Путина, Россия будет ориентироваться не на слова, а на действия нового правительства Венгрии.

Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что после поражения Орбана на выборах в Венгрии, в Москве ожидают формирования нового правительства и первых реальных шагов Будапешта под руководством Петера Мадяра.

"Понятно, что после победы на выборах Мадяр делает много заявлений, проводит много пресс-конференций. Давайте дождемся, когда будет сформировано новое правительство Венгрии. Давайте дождемся первых конкретных шагов", — сказал Песков.

По его словам, в Кремле "с удовольствием" готовы к диалогу с Венгрией и готовы к конструктивному сотрудничеству. В то же время, как отметил Песков, дальнейшее развитие отношений будет зависеть от политики нового правительства.

"А дальше будем уже ориентироваться на конкретные шаги нового правительства Венгрии", — добавил представитель Кремля.

Заявление Пескова прозвучало в ответ на слова Мадяра о готовности к прагматичным отношениям с Россией. В то же время он отметил, что не планирует инициировать первый контакт с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако если таковой произойдет со стороны Кремля, то скажет Путину прекратить войну против Украины.

