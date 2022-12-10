Действительно ли Запад уже вынес приговор Путину – пойдет ли на это окружение диктатора

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Кравцев Сергей
Россия продолжает бряцать ядерным оружием. Диктатор Владимир Путин заявил, что его страна может нанести превентивный ядерный удар для разоружения противника. Министр обороны США Ллойд Остин назвал ядерную риторику РФ безответственной. А российский оппозиционер, журналист и политический деятель Андрей Пионтковский считает, что Запад уже вынес приговор Путину, однако не торопится его исполнять, чтобы избежать начала гражданской войны в РФ. По его мнению, мировые лидеры сейчас работают над тем, чтобы заставить ближайшее окружение Путина свергнуть его без лишнего кровопролития. Действительно ли мир, осознав безумие Путина, подталкивает самих россиян к его устранению? Пойдет ли на это путинское окружение, если тот попытается превратить весь мир в "ядерный пепел"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова поясняет:
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси недавно сделал свой очередной отчёт, напоминает эксперт. И важно, чтобы ситуация была контролируемой.
Что касается вероятной смены власти в РФ, угроза со стороны государства-агрессора не исчезнет с уходом Путина, уверена аналитик.
Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак отмечает:
По словам эксперта, вся религия "Путина и Ко" построена не на готовности к самопожертвованию во имя идеи, а исключительно вокруг культа денег и владения ресурсами.
Но физическое уничтожение Путина его окружением или насильственное отстранение от власти натыкается, по мнению эксперта, на ряд "предохранителей".
1). Обязанность ("всё, чем мы сейчас владеем – мы обязаны исключительно Путину".
2). Исключительность ("Путину вообще нет равной замены").
3) Надежда ("Путин столько лет всех побеждал, вот может и сейчас в последний момент всё успешно решится").
4) Страх – животный, вонючий и липкий. Страхом, акцентирует Иван Ступак, пропитан каждый, кто имеет хоть малейшее отношение к власти, начиная от самого Путина, который боится переворота со стороны своего окружения, заканчивая последним клерком Кремля, который боится быть прослушанным ФСБ/ФСО и за неосторожное слово может очутиться за решёткой.
Иван Ступак резюмирует: вероятность силового отстранения Путина от власти есть, но она может реализоваться при наличии двух составляющих:
– окружение Путина будет четко осознавать, что глава РФ тянет их на дно, а все вышеперечисленные "предохранители" уже не являются сдерживающим фактором;
– у США и ЕС есть такое предложение, от которого просто невозможно отказаться и которое бывает только один раз (как вариант: гарантии сохранения жизни, свободы, имущества, влияния, иммунитета от уголовного преследования и возможность перестроить отношения с внешним миром).
Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков уверен, что последние воинственные заявления Путина направлены на электорат стран Запада.
По мнению Сергея Быкова, если мы рассмотрим угрозу изменить ядерную доктрину и включить туда пункт о возможности превентивного удара, то это не имеет смысла.
По словам эксперта, если бы Путин на самом деле рассматривал возможность ядерного удара, то это бы уже давно свершилось. Как минимум, когда ВСУ деоккупировали населенные пункты Харьковской области или Херсон, которые РФ считает как бы своими.
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