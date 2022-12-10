Действительно ли Запад уже вынес приговор Путину – пойдет ли на это окружение диктатора

Россия продолжает бряцать ядерным оружием. Диктатор Владимир Путин заявил, что его страна может нанести превентивный ядерный удар для разоружения противника. Министр обороны США Ллойд Остин назвал ядерную риторику РФ безответственной. А российский оппозиционер, журналист и политический деятель Андрей Пионтковский считает, что Запад уже вынес приговор Путину, однако не торопится его исполнять, чтобы избежать начала гражданской войны в РФ. По его мнению, мировые лидеры сейчас работают над тем, чтобы заставить ближайшее окружение Путина свергнуть его без лишнего кровопролития. Действительно ли мир, осознав безумие Путина, подталкивает самих россиян к его устранению? Пойдет ли на это путинское окружение, если тот попытается превратить весь мир в "ядерный пепел"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Угроза со стороны государства-агрессора не исчезнет с уходом Путина

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова поясняет:

"Когда мы говорим о ядерном шантаже со стороны РФ, в первую очередь все думают именно о ядерном ударе. На данный момент понятно, что Путин явно проверяет мировую реакцию. Достаточно вспомнить вопиющий факт в ноябре, когда Россия ударила по Киеву пустой ракетой с имитатором ядерной боеголовки. Но я бы к ядерному шантажу отнесла и ситуации на атомных станциях, в первую очередь на Запорожской АЭС".

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси недавно сделал свой очередной отчёт, напоминает эксперт. И важно, чтобы ситуация была контролируемой.

"Это касается всего, всех конспирологических теорий, – отмечает Александра Решмедилова. – Всё упирается в вопрос контроля".

Что касается вероятной смены власти в РФ, угроза со стороны государства-агрессора не исчезнет с уходом Путина, уверена аналитик.

"Такая угроза пропадет только в случае ядерного разоружения вооруженных сил России, – уверена Александра Решмедилова. – Именно денуклеаризация РФ (ядерное разоружение) должна быть одной из ключевых целей Украины и Запада. А также последующий коллективный контроль за тем, что останется после России в результате этой войны".

Вероятность силового отстранения Путина от власти есть, но она может реализоваться при наличии двух составляющих

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак отмечает:

"Действительно, в интересах западных стран подтолкнуть ближайшее окружение к скорейшему устранению Путина. Вне всяких сомнений окружение Путина понимает, что увеличение ядерной риторики не только не приводит Россию к победе в украинской кампании, но и всячески отдаляет от РФ ранее самых надежных союзников в лице Индии и Китая".

По словам эксперта, вся религия "Путина и Ко" построена не на готовности к самопожертвованию во имя идеи, а исключительно вокруг культа денег и владения ресурсами.

"Даже самые яркие сторонники войны мирового масштаба, как Рамзан Кадыров или Дмитрий Медведев невероятно любят жизнь и роскошь вокруг себя, поэтому, уверен, что никто из них не имеет абсолютно никакого желания гореть в ядерной войне", – подчеркивает Иван Ступак.

Но физическое уничтожение Путина его окружением или насильственное отстранение от власти натыкается, по мнению эксперта, на ряд "предохранителей".

1). Обязанность ("всё, чем мы сейчас владеем – мы обязаны исключительно Путину".

2). Исключительность ("Путину вообще нет равной замены").

3) Надежда ("Путин столько лет всех побеждал, вот может и сейчас в последний момент всё успешно решится").

4) Страх – животный, вонючий и липкий. Страхом, акцентирует Иван Ступак, пропитан каждый, кто имеет хоть малейшее отношение к власти, начиная от самого Путина, который боится переворота со стороны своего окружения, заканчивая последним клерком Кремля, который боится быть прослушанным ФСБ/ФСО и за неосторожное слово может очутиться за решёткой.

Иван Ступак резюмирует: вероятность силового отстранения Путина от власти есть, но она может реализоваться при наличии двух составляющих:

– окружение Путина будет четко осознавать, что глава РФ тянет их на дно, а все вышеперечисленные "предохранители" уже не являются сдерживающим фактором;

– у США и ЕС есть такое предложение, от которого просто невозможно отказаться и которое бывает только один раз (как вариант: гарантии сохранения жизни, свободы, имущества, влияния, иммунитета от уголовного преследования и возможность перестроить отношения с внешним миром).

Путин уже осознал, что проиграл и теперь его цель — уменьшить потери от поражения в войне

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков уверен, что последние воинственные заявления Путина направлены на электорат стран Запада.

"Он тщетно пытается всех напугать изменением ядерной доктрины и угрозами превентивного ядерного удара. В последнюю неделю таких заявлений стало еще больше, чем обычно. Но за этими словами стоит лишь страх и желание закончить войну с наименьшим уровнем проигрыша России, – поясняет эксперт. – Путин уже осознал, что проиграл и теперь его цель — уменьшить потери от поражения в войне. Он старается показаться грозным властителем ядерной дубинки, которую не осмеливается применить. Путин как бы говорит: "Не бейте меня, а то превращу весь мир в радиоактивный пепел". Но на самом деле за этими словами только слабость и страх".

По мнению Сергея Быкова, если мы рассмотрим угрозу изменить ядерную доктрину и включить туда пункт о возможности превентивного удара, то это не имеет смысла.

"В нормативных документах РФ с 1993 года убрали обязательство – ни при каких обстоятельствах не применять ядерное оружие первыми. С 1982 года СССР обещал не применять первым ядерное оружие, а спустя 11 лет РФ от этого обязательства отказалась. Соответственно, уже почти 30 лет военные документы этой недофедерации предполагают возможность применения ядерного оружия первыми, хоть и в целях обороны, – отмечает Сергей Быков. – Отдельно отмечу, что прямая гарантия не применять ядерное оружие первыми, даже в целях обороны, присутствует в документах только двух ядерных стран – Индии и Китая. Остальные участники так называемого ядерного клуба подобных гарантий не дают".

По словам эксперта, если бы Путин на самом деле рассматривал возможность ядерного удара, то это бы уже давно свершилось. Как минимум, когда ВСУ деоккупировали населенные пункты Харьковской области или Херсон, которые РФ считает как бы своими.

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