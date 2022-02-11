Дипломатическая невежливость: как Россия отреагировала на письмо всех членов ЕС по безопасности

Министерство иностранных дел России в пятницу, 11 февраля, отвергло общий ответ НАТО и Европейского Союза на вопрос о безопасности как неуважительный и несовместимый. Об этом сообщает Reuters.

Флаги ЕС развеваются перед штаб-квартирой Европейской комиссии в Брюсселе - Reuters

В министерстве сообщили, что министр иностранных дел Сергей Лавров спросил всех стран-членов двух блоков о понимании ими принципа неделимой безопасности, ожидая индивидуального ответа от каждой страны.

Он получил ответы от главы НАТО и главы внешней политики ЕС, к которым Лавров не обращался с просьбой.

"Такой шаг нельзя рассматривать как нечто другое, как признак дипломатической невежливости и неуважения к нашей просьбе", — заявили в министерстве.

Как сообщали ранее "Комментарии", Европейский Союз заявил 10 февраля, что направил единое письмо в ответ на предложения России странам-членам по европейской безопасности от имени 27 министров иностранных дел блока. Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, сообщила, что верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель решил ответить от имени всех государств, чтобы продемонстрировать единство.

Посольство России в ЕС сообщает, что получило письмо. Содержание писем не было обнародовано ни одной из сторон, но дипломаты заявили, что они касаются беспокойства России по безопасности на ее западных границах и усилиям ЕС урегулировать напряженность посредством дипломатии.

Также "Комментарии" писали, что официальный Мадрид решил подражать Берлину и тоже отказаться от поставок вооружения Украине на фоне информации о возможности российского вторжения. Испания считает, что единственным возможным путем избежать эскалации есть дипломатический метод и конструктивные переговоры.

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