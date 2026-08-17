Дипломатическая пощечина от Токио: японский посол проигнорировал вызов в российский МИД

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко прокомментировал громкий дипломатический скандал между Токио и Москвой, разразившийся после поездки Владимира Путина на оккупированный Россией остров Итуруп. В ответ на официальную ноту протеста со стороны Японии, Кремль попытался вызвать японского дипломата для объяснений, однако потерпел публичное фиаско.

Сергей Лавров. Фото: МИД России

"После протеста Токио из-за поездки Путина на оккупированный Россией Итуруп японского посла вызвали "на ковер" в российский МИД, — описывает ситуацию Андрющенко. — Посол сообщил, что прибыть не сможет".

Такой шаг вызвал возмущение у главы российского дипломатического ведомства Сергея Лаврова. Российский министр начал настаивать на обязательном визите, пообещав научить иностранца "правилам работы в стране пребывания", а самой Японии посоветовал "заниматься своими делами".

По мнению украинского эксперта, подобное поведение Токио является примерным в отношениях со страной-агрессором.

"Прекрасный пример того, как с Россией иногда и нужно разговаривать, — отмечает руководитель Центра изучения оккупации. – Вызвали? Я не могу. Требуете? Подождите. Хотите объяснить правила? Сначала верните чужие территории".

Андрющенко подчеркнул, что Япония демонстрирует всему миру, как следует разрушать российские имперские амбиции без лишнего пафоса.

"Япония просто и без лишних дипломатических реверансов показывает, что российское "мы вас вызываем" еще не означает, что все должны бежать выполнять", — резюмирует он.

Автор сообщения призвал к решительным действиям по возвращению Курильских островов, а также иронически обратил внимание на болезненный внешний вид Лаврова, отметив, что тот уже стал "цвета земли".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Япония изучает возможность введения дополнительных санкций против России в ответ на первый в истории визит Владимира Путина на оккупированный остров Итуруп.