Дипломатичний ляпас від Токіо: японський посол проігнорував виклик до російського МЗС

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Недилько Ксения
Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко прокоментував гучний дипломатичний скандал між Токіо та Москвою, який спалахнув після поїздки Володимира Путіна на окупований Росією острів Ітуруп. У відповідь на офіційну ноту протесту з боку Японії, Кремль спробував викликати японського дипломата для пояснень, проте зазнав публічного фіаско.
Сергій Лавров. Фото: МЗС Росії
Такий крок викликав обурення в очільника російського дипломатичного відомства Сергія Лаврова. Російський міністр почав наполягати на обов'язковому візиті, пообіцявши навчити іноземця "правилам роботи в країні перебування", а самій Японії порадив "займатися своїми справами".
На думку українського експерта, подібна поведінка Токіо є зразковою у відносинах із країною-агресором.
Андрющенко підкреслив, що Японія демонструє всьому світу, як потрібно руйнувати російські імперські амбіції без зайвого пафосу.
Автор допису закликав до рішучих дій щодо повернення Курильських островів, а також іронічно звернув увагу на хворобливий зовнішній вигляд Лаврова, зазначивши, що той уже став "кольору землі".
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Японія вивчає можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії у відповідь на перший в історії візит Володимира Путіна на окупований острів Ітуруп.