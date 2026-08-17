Дипломатичний ляпас від Токіо: японський посол проігнорував виклик до російського МЗС

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко прокоментував гучний дипломатичний скандал між Токіо та Москвою, який спалахнув після поїздки Володимира Путіна на окупований Росією острів Ітуруп. У відповідь на офіційну ноту протесту з боку Японії, Кремль спробував викликати японського дипломата для пояснень, проте зазнав публічного фіаско.

Сергій Лавров. Фото: МЗС Росії

"Після протесту Токіо через поїздку Путіна на окупований Росією Ітуруп японського посла викликали "на килим" до російського МЗС, — описує ситуацію Андрющенко. — Посол повідомив, що прибути не зможе".

Такий крок викликав обурення в очільника російського дипломатичного відомства Сергія Лаврова. Російський міністр почав наполягати на обов'язковому візиті, пообіцявши навчити іноземця "правилам роботи в країні перебування", а самій Японії порадив "займатися своїми справами".

На думку українського експерта, подібна поведінка Токіо є зразковою у відносинах із країною-агресором.

"Прекрасний приклад того, як із Росією іноді й треба розмовляти, — наголошує керівник Центру вивчення окупації. — Викликали? Не можу. Вимагаєте? Почекаєте. Хочете пояснити правила? Спочатку поверніть чужі території".

Андрющенко підкреслив, що Японія демонструє всьому світу, як потрібно руйнувати російські імперські амбіції без зайвого пафосу.

"Японія просто й без зайвих дипломатичних реверансів показує, що російське "ми вас викликаємо" ще не означає, що всі мають бігти виконувати", — резюмує він.

Автор допису закликав до рішучих дій щодо повернення Курильських островів, а також іронічно звернув увагу на хворобливий зовнішній вигляд Лаврова, зазначивши, що той уже став "кольору землі".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Японія вивчає можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії у відповідь на перший в історії візит Володимира Путіна на окупований острів Ітуруп.