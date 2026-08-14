Токіо готує санкційну відповідь: візит Путіна на Курильські острови спровокував дипломатичний скандал із Японією

Японія вивчає можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії у відповідь на перший в історії візит Володимира Путіна на окупований острів Ітуруп. Про це йдеться у матеріалі японської телерадіокомпанії NHK. Токіо вважає Південні Курили своєю територією та вже висловив офіційний дипломатичний протест Москві.

Путін на Курильських островах

Поїздка російського диктатора Володимира Путіна на Курильські острови, яка відбулася 13 серпня, викликала різку реакцію з боку Токіо. Під час перебування на острові Ітуруп глава Кремля оглянув місцевий рибопереробний комбінат "Ясний" та провів переговори з керівником Сахалінської області Валерієм Лимаренком. Напередодні цієї події Путін також відвідав Южно-Сахалинськ, де спостерігав за завершальним етапом військових маневрів Тихоокеанського флоту РФ.

Японський уряд негайно відреагував на дії Москви. Того ж дня міністр закордонних справ Японії Тосіміцу Мотегі викликав очільника російського дипломатичного представництва Миколу Ноздрєва, щоб висловити рішучий протест та озвучити офіційну позицію своєї держави щодо незаконності цього візиту.

Російське посольство в Японії оприлюднило коментар, у якому назвало демарш Токіо абсолютно необґрунтованим. Російські дипломати спробували виправдати дії свого лідера звичними пропагандистськими аргументами.

"Південні Курильські острови є невіддільною частиною Російської Федерації, — зауважив дипломат, виправдовуючи дії Москви перед японськими урядовцями, — і увійшли до її складу за підсумками Другої світової війни на законних міжнародних підставах".

У російському дипвідомстві також категорично відкинули право іноземних держав давати оцінку поїздкам керівництва РФ у межах територій, які Москва вважає своїми. Російська сторона дала зрозуміти, що не збирається вести жодних дискусій щодо статусу цих островів.

"Їхня належність сумніву не підлягає", — резюмували у дипмісії, додавши, що будь-які візити Путіна в межах задекларованих Росією кордонів є виключно суверенним правом Кремля.

Наразі урядові кола Японії розглядають комплекс засобів реагування на цей інцидент. Очікується, що основним інструментом впливу Токіо стане суттєве посилення економічного та політичного тиску на Москву через розширення санкційних списків.