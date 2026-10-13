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Дизельные послабления США: Кремль ответил, может ли это привести к миру в Украине

Дмитрий Песков не увидел прямой связи между американским решением по российскому дизельному топливу и позицией Москвы на переговорах

13 октября 2026, 13:34
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Кравцев Сергей

В Кремле не считают, что решение США о послаблении санкционных ограничений на российское дизельное топливо напрямую определяет позицию Москвы по переговорам об урегулировании войны в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дизельные послабления США: Кремль ответил, может ли это привести к миру в Украине

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

По его словам, между американскими решениями в энергетической сфере и переговорной позицией России нет прямой взаимосвязи. Таким образом, в Москве не подтвердили, что предоставленное Вашингтоном послабление должно автоматически привести к изменению подхода Кремля к дипломатическому процессу.

Вместе с тем Песков обратил внимание на возможную реакцию европейских стран. По его оценке, намерение Евросоюза ввести санкции против России в ответ на решение США по дизельному топливу может осложнить достижение договорённостей между Москвой и Вашингтоном.

Ситуация демонстрирует расхождения в подходах западных союзников к санкционной политике. Решения США в отношении российского топлива могут стать предметом дополнительных разногласий с европейскими государствами, которые продолжают обсуждать ограничения против России.

При этом заявление Кремля не означает, что между Москвой и Вашингтоном уже достигнуты конкретные договорённости по энергетике или урегулированию войны. Песков не раскрыл, какие именно соглашения могут оказаться под угрозой в случае введения новых европейских ограничений.

Не уточняется и то, какие ответные шаги могла бы предпринять Россия, если ЕС реализует заявленные намерения. Поэтому пока речь идёт о предупреждении возможных дипломатических последствий, а не о подтверждённом срыве переговоров.

Вопрос о санкциях остаётся частью более широкой дискуссии о дальнейших отношениях США, Европы и России. Насколько разногласия вокруг дизельного топлива повлияют на переговорный процесс, будет зависеть от последующих решений сторон и содержания обсуждаемых договорённостей.

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