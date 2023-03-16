Для чего ФСБ РФ клеймит военную технику и оборудование

На многих элементах российского оружия, уничтоженного на полях боев или захваченного бойцами сил обороны Украины, эксперты обнаруживают отпечатки клеймения "ФСБ" (Федеральная служба безопасности РФ). В частности, такие отметки были найдены не только на целых агрегатах, а даже на микросхемах вооружения. Об этом на брифинге в Military Media Center отметил представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники (ЦГТПО) Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Рудык, пишут "Комментарии".



Клеймение ФСБ имеет политический момент

"Мы столкнулись с тем, что россияне маркируют ряд приборов, установленных на танках Т-90М, отметкой ФСБ. Сначала наши специалисты считали, что ФСБ как спецслужба производит какую-то проверку оборудования. Однако впоследствии специалисты Центра установили, что эта аппаратура не предназначена для передачи секретной информации", — отметил Андрей Рудык.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Он подчеркнул, что по логике вещей это оборудование не должно проходить проверку спецслужбами. Соответственно, специалисты ЦГТПО предполагают, что подобное клеймение имеет уже политический момент: ФСБ не доверяет военной верхушке России и поэтому проводят соответствующие проверки и маркировки. В то же время, по словам Андрея Рудика, россияне упорно подают информацию о каком-то новейшем оборудовании связи в этих танках, которое по факту часто не работает.

"В нашем центре специалисты длительное время разбирались, почему именно у россиян возникают проблемы со связью во время управления машинами на поле боя. А проблема оказалась очень простой: сама их аппаратура не держит влагу. Внутри танка традиционна переменная температура. А их аппаратура впитывает влагу, что приводит к замыканию контактов, коррозии металлов", — подчеркнул представитель ЦГТПО ГШ ВСУ.

Рудик добавил, что исследуемые специалистами центра радиостанции, изъятые из танков Т-90М, были 2017-2018 годов изготовления, а с виду казались изделиями 70-х годов прошлого века. Их утварь была ржавой, подвергнута коррозии, из-за чего проводка замыкалась, что и приводило к потере связи между боевыми машинами.

"Комментарии" также писали о том, что кремлевский вождь боится развала России изнутри, поэтому поручил ФСБ бороться с "мерзостью".

Сообщал портал "Комментарии" и об ударах по центрам принятия решений РФ – в Ростове в огне здание Пограничной службы ФСБ.

Читайте на портале "Комментарии" — почему Запад должен увеличить поддержку Украины — во что выльется провокация со сбитым дроном США.