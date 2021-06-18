Для каких слоев населения в РФ вводят обязательную вакцинацию

Российская Федерация (РФ) усиливает карантин в стране и вводит обязательную вакцинацию для работников некоторых сфер. Об этом сообщают "Ведомости".

Карантин в России - фото: РИА

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в городе ухудшается. Он отметил, что такое развитие событий достаточно неожиданное, поскольку власти ожидали снижения количества заражений коронавирусом. Пока же в стране наблюдается значительное распространение "Дельта" штамма COVID-19.

Поэтому московские власти обязали начать обязательную вакцинацию от коронавируса для работников сферы услуг до 15 августа. Кроме этого в Департаменте Здравоохранения города сообщили, что отныне в больницах столицы будут оказывать плановую помощь только вакцинированным лицам. Такие же ограничения распространятся и на часть московских ресторанов.

К тому же в Ленинградской области обязали до сентября вакцинировать 80% государственных, муниципальных служащих и работников культуры. Кроме них, также будут в обязательном порядке прививать работников в сфере образования, здравоохранения, ЖКХ, энергетики, торговли и транспорта.

Также российские власти де-факто обязывают башкирских студентов проходить вакцинацию от COVID-19, ведь без соответствующих документов их просто не будут пускать в местные общежития.

Напомним, что недавно правительство Российской Федерации решило усилить карантин в стране в связи с увеличением количества новых случаев заболеваний, связанных с коронавирусом. Все детали в нашем материале.

Но в то же время страны Евросоюза наоборот начинают снимать коронавирусные ограничения. Так, правительство Дании решило ослабить ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса. С 14 июня отменяется обязательное ношение масок, за исключением общественного транспорта. С сентября планируется отменить и это правило.