Для Путина построили новую яхту, замаскированную под корабль ВМФ РФ (ФОТО)

В конце года в России ввели в эксплуатацию новое судно проекта 23 700 под названием "Воевода". Формально корабль причислен к Морской спасательной службе и приступил к службе в Балтийском регионе. Его официальное назначение – это аварийно-спасательные операции, транспортировка и поставка. Однако еще с момента строительства эксперты сомневались, что судно действительно будет выполнять спасательные функции, предполагая его возможное использование в качестве представительного корабля для российского диктатора Владимира Путина.

Корабль ВМФ РФ "Воевода". Фото из открытых источников

Корабль "Воевода" заметно отличается среди флота спасательной службы, обычно эксплуатирующей буксиры и вспомогательные суда. Это большое океанское судно водоизмещением 7,5 тысяч тонн, длиной 111 метров и шириной 24 метра, со скоростью до 22 узлов и дальностью плавания 5 тысяч морских миль. Корабль может принимать на борт катера и вертолеты, однако не имеет характерного для спасательных судов кранового оборудования.

Особое внимание привлекает внутренняя оснастка. По данным завода "Янтарь", на борту предусмотрены каюты повышенной комфортности с отдельными ванными, конференц-зал и пассажирская кают-компания с буфетом. В 2019 году предприятие объявляло тендер на обустройство "комфортных помещений" стоимостью около 3 млн долларов. Судостроительные эксперты сравнивают "Воеводу" с экспедиционной яхтой, намеренно лишенной признаков роскоши, чтобы не привлекать излишнего внимания.

Судно "Воевода"

Судно "Воевода"

Как пишет The Moscow Times, версия о "президентском" назначении корабля выглядит особенно правдоподобной на фоне санкций против России. Связанные с Путиным яхты Graceful стоимостью около 100 млн. долларов и Scheherazade, которая стоит около 700 млн. долларов, были вынуждены бежать или были арестованы после начала полномасштабной войны против Украины. Таким образом, судно, формально закрепленное за государственной спасательной службой, могло бы стать альтернативой, чтобы избежать санкции Запада.

