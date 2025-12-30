У Криму знайшли новий таємний палац Путіна: у чому його особливість (ФОТО)

Російські розслідувачі заявили про виявлення нової прихованої резиденції російського диктатора Володимира Путіна на території тимчасово окупованого Криму. Маєток розташований на узбережжі Чорного моря та оснащений приватною лікарнею з операційною, вертолітним майданчиком і масштабним спа-комплексом. Про це йдеться у розслідуванні Фонду боротьби з корупцією (ФБК).

Таємний палац Путіна в Криму. Фото з відкритих джерел

За даними ФБК, новий палац збудували на території колишнього пансіонату "Мис Айя". До анексії Криму цей об’єкт належав експрезиденту України Віктору Януковичу. Після 2014 року землю та будівлі було націоналізовано та передано у державну власність РФ, після чого там розпочалося масштабне будівництво нової резиденції.

Маєток розташований у закритій зоні на узбережжі Чорного моря, що ускладнює доступ цивільних осіб і підсилює припущення про його особливий статус.

Розслідувачі оцінюють вартість проєкту приблизно у 10 мільярдів рублів, що еквівалентно майже 130 мільйонам доларів США.

Головна будівля палацу має площу понад 9 тисяч квадратних метрів, ще близько 5 тисяч квадратних метрів займає гостьовий будинок. Окрім цього, на території розміщені службові будівлі для персоналу, технічні споруди, власна набережна, пірс і штучний пляж.

За даними ФБК головною особливістю нового палацу Путіна стала повноцінна власна лікарня, облаштована безпосередньо на території резиденції. У медичному блоці передбачені кабінети лікарів і стоматологія, операційна, обладнання для анестезії та штучної вентиляції легень, рентген та ендоскопічні системи, стерилізаційні приміщення та сховища медичних матеріалів.

Розслідувачі наголошують, що рівень оснащення відповідає сучасним клінікам, а не приватній дачі.

Крім медичного блоку, у маєтку є великий спа-центр з басейнами, кріокамерою та масажними зонами. На нижньому рівні комплексу розміщені кінотеатр, більярдна, винний погріб та зона відпочинку з кількома басейнами.





ФБК зазначає, що архітектурна схема та внутрішнє планування майже повністю повторюють відому резиденцію Путіна в Геленджику.

Офіційно об’єкт оформлений через ланцюжок компаній. Формальним власником вказується ТОВ "Берег", пов’язане з компанією "Голден Гейт", бенефіціари якої засекречені. У документах фігурують ті самі юристи, що й у справі геленджицького палацу Путіна: Бєлкін, Ульянов і Шахов.

Крім того, як зазначає ФБК, у технічному завданні на інтер’єри прямо прописані вимоги Федеральної служби охорони РФ. Це, за словами розслідувачів, фактично виключає версію про "приватну резиденцію", адже ФСО охороняє виключно президента Росії.

