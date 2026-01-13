Для Путіна побудували нову яхту замасковану під корабель ВМФ РФ (ФОТО)

Наприкінці року в Росії ввели в експлуатацію нове судно проєкту 23700 під назвою "Воєвода". Формально корабель зарахований до Морської рятувальної служби та розпочав службу у Балтійському регіоні. Його офіційне призначення — це аварійно-рятувальні операції, транспортування та постачання. Однак, ще з моменту будівництва експерти сумнівалися, що судно справді виконуватиме рятувальні функції, припускаючи його можливе використання як представницького корабля для російського диктатора Володимира Путіна.

Корабель ВМФ РФ "Воєвода". Фото з відкритих джерел

Корабель "Воєвода" помітно вирізняється серед флоту рятувальної служби, яка зазвичай експлуатує буксири та допоміжні судна. Це велике океанське судно водотоннажністю 7,5 тисячі тонн, довжиною 111 метрів і шириною 24 метри, зі швидкістю до 22 вузлів та дальністю плавання 5 тисяч морських миль. Корабель може приймати на борт катери й вертольоти, однак не має характерного для рятувальних суден кранового обладнання.

Особливу увагу привертає внутрішнє оснащення. За даними заводу "Янтар", на борту передбачені каюти підвищеної комфортності з окремими ванними, конференц-зал та пасажирська кают-компанія з буфетом. У 2019 році підприємство оголошувало тендер на облаштування "комфортних приміщень" вартістю майже 3 млн доларів. Суднобудівні експерти порівнюють "Воєводу" з експедиційною яхтою, навмисно позбавленою ознак розкоші, аби не привертати зайвої уваги.

Як пише The Moscow Times версія про "президентське" призначення корабля виглядає особливо правдоподібною на тлі санкцій проти Росії. Пов’язані з Путіним яхти Graceful вартістю близько 100 млн доларів та Scheherazade, яка коштує близько 700 млн доларів, були змушені тікати або були заарештовані після початку повномасштабної війни проти України. Таким чином судно, формально закріплене за державною рятувальною службою, могло б стати альтернативою, щоб уникнути санкції Заходу.

