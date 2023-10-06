logo

BTC/USD

27631.47

ETH/USD

1634.21

LTC/USD

65.25

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

40.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Для РФ больше не будет запрета ядерных испытаний: в Госдуме снова угрожают всему миру
commentss НОВОСТИ Все новости

Для РФ больше не будет запрета ядерных испытаний: в Госдуме снова угрожают всему миру

Спикер Госдумы РФ Володин анонсировал быстрый выход Москвы из договора о запрете ядерных испытаний

сегодня, 11:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Госдума РФ оперативно рассмотрит вопрос об отмене ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний после того, как президент РФ Владимир Путин заявил о возможности возобновления ядерных испытаний. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, пишет "Reuters".

Для РФ больше не будет запрета ядерных испытаний: в Госдуме снова угрожают всему миру

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото: из открытых источников

"На следующем заседании совета Госдумы мы обязательно обсудим вопрос об отмене ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", — заявил Володин.


Путин заявил 5 октября, что ядерная доктрина России не нуждается в обновлении, но он пока не готов сказать, нужно ли России возобновлять ядерные испытания. Путин сказал, что России следует рассмотреть вопрос об отмене ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ), поскольку США подписали его, но не ратифицировали.

Как отмечает Reuters, слова Путина, за которыми последовали слова Володина, указывают на то, что Россия наверняка отзовет ратификацию договора, который запрещает ядерные взрывы всем и везде.

Россия, унаследовавшая ядерное оружие Советского Союза, обладает крупнейшим в мире запасом ядерных боеголовок.

Возобновление ядерных испытаний Россией, Соединенными Штатами или обеими сторонами вызовет глубокую дестабилизацию в момент, когда напряженность в отношениях между двумя странами выше, чем когда-либо после Кубинского ракетного кризиса 1962 года, отмечает Reuters.

По данным ООН, сегодня в мире около 12,5 тысяч единиц ядерного оружия. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был принят в 1996 году. Его подписали 185 стран и ратифицировали 170, включая три государства, обладающие ядерным оружием: Францию, Россию и Великобританию.

Однако для вступления в силу Договор должен быть подписан и ратифицирован 44 конкретными государствами, обладающими ядерными технологиями, восемь из которых еще не ратифицировали: Китай, Египет, Индия, Иран, Израиль, КНДР, Пакистан и США.

Читайте также на портале "Комментарии" — как понимать валдайские заявления Путина – почему диктатор недооценивает Запад.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/russia-move-toward-revoking-ratification-nuclear-test-ban-treaty-speaker-2023-10-06/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!