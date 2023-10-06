Как понимать валдайские заявления Путина – почему диктатор недооценивает Запад

На Валдайском форуме российский диктатор Владимир Путин разразился целым водопадом программных тезисов о войне против Украины и противостояния с Западом. Среди прочего, рассказал, о том, почему РФ "кинула" Армению. И, конечно, не забыл побряцать ядерным оружием. Плюс – привел весьма специфическую версию гибели руководства ЧВК "Вагнер" (якобы в телах погибших найдены фрагменты ручных гранат, а при обыске в офисе Пригожина нашли 5 кг кокаина). О чем говорят валдайские тезисы Путина-2023? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Валдайское выступление Путина – болтовня испуганного старика

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий поделился таким мнением:

и чужой территории России не нужно и т.п.". "Как-то писатель Лесь Подеревянский назвал российский фашизм "сцыкливым нацизмом" – за то, что русские трусят в нем признаться, все прикрывают свой фашизм россказнями о каком-то "братстве", "освобождении". В тезисах Путина эта трусливая сущность проявилась особенно ярко: и Пригожина он не убивал, а тот сам обнюхался кокаином и сам подорвал себя гранатой, и войну не он начинал (а Запад ),

По мнению эксперт, валдайское выступление Путина – крайне бессодержательно, как и почти все, что он говорит в последнее время.

Похоже, что Запада Путин никогда по-настоящему не боялся, надеясь на ядерное оружие. Возможно, зря. Размахивание "ядерным" "вундерваффе", думаю, мало впечатлит Запад, который уже видел, каким "пшиком" закончились предыдущие раунды российских попыток запугать мир таким образом. Мне кажется, Путин недооценивает Запад, у которого может усилиться соблазн покончить с опасным и вздорным старикашкой", – констатирует Александр Палий. "Это болтовня испуганного старика, который больше всего боится бунта своей стаи. И который уже немного отошел от паники, в которую его вверг июньский мятеж Пригожина

Выступление Путина – максимально наглая и откровенная ложь

Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский отмечает, что Путин продолжает использовать Геббельсовские инструменты пропаганды. Максимально наглая и откровенная ложь, когда наблюдатель, который находится вне контекста, просто не может поверить, что можно так нагло и безапелляционно врать.

"Кремль активно формирует альтернативную реальность, в которой Путин миротворец, а весь мир – против. Причем, вся эта риторика направлена, как на внутреннего слушателя, так и на иностранного. И самое грустное, что до сих пор в мире есть люди, которые готовы верить в это. Причем, в большинстве случаев, они верят по максимально прозаичной причине: в их картину мира не укладывается всё то, что делает Путин, Россия, российская армия", – поясняет эксперт.

По его словам, среднестатистический житель коллективного Запада просто не может поверить, что в XXI веке армия может зайти в мирный город соседнего государства, убить местных жителей и воровать унитазы. Что глава одного из крупнейших в мире государств может публично рассказывать альтернативную версию мировой истории, глупости которой позавидовали бы даже сторонники плоской земли. Даже в то, что президент может отдать команду сбить самолет с главой собственной военной компании, который проявил нелояльность, они не готовы верить. У них это просто не укладывается в голове, поэтому, когда на сцену выходит Путин и говорит "на самом деле всё иначе", они хватаются за эту мысль как за соломинку", – акцентирует Денис Гороховский.

К сожалению, констатирует он, у Украины недостаточно медийного ресурса, чтоб купировать и глушить российскую пропаганду по всему миру. Поэтому, это еще долго будет нашей общей проблемой.

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