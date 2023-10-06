Как понимать валдайские заявления Путина – почему диктатор недооценивает Запад

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Кравцев Сергей
На Валдайском форуме российский диктатор Владимир Путин разразился целым водопадом программных тезисов о войне против Украины и противостояния с Западом. Среди прочего, рассказал, о том, почему РФ "кинула" Армению. И, конечно, не забыл побряцать ядерным оружием. Плюс – привел весьма специфическую версию гибели руководства ЧВК "Вагнер" (якобы в телах погибших найдены фрагменты ручных гранат, а при обыске в офисе Пригожина нашли 5 кг кокаина). О чем говорят валдайские тезисы Путина-2023? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий поделился таким мнением:
По мнению эксперт, валдайское выступление Путина – крайне бессодержательно, как и почти все, что он говорит в последнее время.
Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский отмечает, что Путин продолжает использовать Геббельсовские инструменты пропаганды. Максимально наглая и откровенная ложь, когда наблюдатель, который находится вне контекста, просто не может поверить, что можно так нагло и безапелляционно врать.
По его словам, среднестатистический житель коллективного Запада просто не может поверить, что в XXI веке армия может зайти в мирный город соседнего государства, убить местных жителей и воровать унитазы. Что глава одного из крупнейших в мире государств может публично рассказывать альтернативную версию мировой истории, глупости которой позавидовали бы даже сторонники плоской земли. Даже в то, что президент может отдать команду сбить самолет с главой собственной военной компании, который проявил нелояльность, они не готовы верить. У них это просто не укладывается в голове, поэтому, когда на сцену выходит Путин и говорит "на самом деле всё иначе", они хватаются за эту мысль как за соломинку", – акцентирует Денис Гороховский.
К сожалению, констатирует он, у Украины недостаточно медийного ресурса, чтоб купировать и глушить российскую пропаганду по всему миру. Поэтому, это еще долго будет нашей общей проблемой.
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