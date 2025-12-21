Дмитриев озвучил первые детали переговоров России и США в Майами

20 декабря в США прибыл представитель Путина Кирилл Дмитриев, уже проведший первые переговоры с американской стороной в Майами. Его кортеж был замечен у гольф-клуба, где состоялась встреча со спецпредставителем США Стивом Виткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.

Кирилл Дмитриев. Фото из открытых источников

Визит Кирилла Дмитриева в США состоялся на фоне предварительных переговоров команды Трампа с Украиной и европейскими партнерами по поводу возможных вариантов окончания войны.

"Готовимся к сотрудничеству с США в Арктике", – написал Дмитриев по прибытии в США не уточняя деталей.

Впоследствии представитель Путина дал первые комментарии после переговоров со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Майами.

"Обсуждения идут конструктивно. Они начались раньше и будут продолжаться сегодня, а также будут продолжаться завтра (21 декабря)", – сказал Дмитриев.

В то же время источник, осведомленный о ходе событий, сообщил Reuters, что любые прямые встречи между российской и украинской делегациями в Майами исключены.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев готов поддержать трехсторонние переговоры с участием США, если они будут способствовать обмену пленными и создадут условия для встречи лидеров. В то же время, украинская сторона не видит со стороны России реальной готовности закончить войну.

