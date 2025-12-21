Дмитрієв озвучив перші деталі переговорів Росії та США у Маямі

20 грудня до США прибув представник Путіна Кирило Дмитрієв, який уже провів перші переговори з американською стороною в Маямі. Його кортеж помітили біля гольф-клубу, де відбулася зустріч зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем президента США Джаредом Кушнером.

Кирило Дмитрієв. Фото з відкритих джерел

Візит Кирила Дмітрієва до США відбувся на тлі попередніх переговорів команди Трампа з Україною та європейськими партнерами щодо можливих варіантів закінчення війни.

"Готуємося до співпраці зі США в Арктиці", – написав Дмитрієв після прибуття до США не уточнюючи деталей.

Згодом представник Путіна дав перші коментарі після переговорів зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Маямі.

"Обговорення йдуть конструктивно. Вони почалися раніше і триватимуть сьогодні, а також триватимуть завтра (21 грудня)", – сказав Дмитрієв.

Водночас джерело, обізнане з перебігом подій, повідомило Reuters, що будь-які прямі зустрічі між російською та українською делегаціями в Маямі виключені.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Київ готовий підтримати тристоронні переговори за участі США, якщо вони сприятимуть обміну полоненими та створять умови для зустрічі лідерів. Водночас українська сторона не бачить з боку Росії реальної готовності закінчити війну.

