Пєсков озвучив перші деталі щодо переговорів Росії та США у Маямі
commentss НОВИНИ Всі новини

Пєсков озвучив перші деталі щодо переговорів Росії та США у Маямі

Кремль підтвердив підготовку переговорів між Росією та США у Маямі щодо війни в Україні. Пєсков розповів, про що говоритимуть сторони.

18 грудня 2025, 12:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив інформацію ЗМІ щодо підготовки контактів між представниками Росії та Сполучених Штатів, які відбудуться у Маямі та стосуватимуться війни в Україні. 

Пєсков озвучив перші деталі щодо переговорів Росії та США у Маямі

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков під час брифінгу в Кремлі заявив, що Москва готується до діалогу з американськими переговорниками, зокрема очікуючи інформацію про результати консультацій, які команда США раніше провела з європейськими та українськими партнерами. Йдеться про оновлений мирний план, що обговорювався під час переговорів у Берліні.

"Ми дійсно займаємося підготовкою певних контактів з американськими представниками, щоб отримати інформацію про підсумки роботи, яка була зроблена з європейцями та українцями", — заявив Пєсков.

Раніше видання Politico повідомило, що цими вихідними у Маямі може відбутися зустріч російських та американських посадовців у межах ініціатив адміністрації президента США Дональда Трампа, спрямованих на завершення майже чотирирічної війни Росії проти України. За даними джерел, американську сторону можуть представляти спецпосланець Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер.

Очікується, що до російської делегації увійде спецпредставник Володимира Путіна з питань інвестицій та економічного співробітництва Кирило Дмитрієв.

За інформацією Politico, у Білому домі вважають, що Росія потенційно може погодитися на західні гарантії безпеки для України та її членство в ЄС в межах фінальної мирної угоди. Водночас офіційного підтвердження цих припущень з боку Москви наразі немає.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін дав сигнал щодо мирного плану Трампа. На Заході розкрили наміри Кремля.

Також "Коментарі" писали, що Віткофф привіз Трампу ящик червоної ікри після зустрічі з Путіним.



