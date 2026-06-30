Дни Путина сочтены: глава Кремля в критическом состоянии и будет снесен за три года

Российский диктатор Владимир Путин может оказаться на завершающем этапе своего правления в ближайшие три года. Такой прогноз приводит Forbes, анализируя внутреннее состояние российской политической системы, военное давление и геополитические риски.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По оценке издания, сценарии смены власти варьируются от внезапного отстранения до публичного судебного процесса, который должен закрепить ответственность за решение Путина. Среди ключевых факторов потенциальной дестабилизации авторы статьи называют новые удары Украины по российской территории, внутренние конфликты в элитах и возможное ослабление поддержки со стороны Китая.

Forbes напоминает, что исторически Россия уже дважды за столетие переживала резкое изменение политического режима после масштабных войн, Первой мировой и советской войны в Афганистане. Сегодня, на фоне затяжной войны против Украины, растет напряжение внутри вертикали властей РФ.

Согласно анализу издания, приближенные к Путину элиты все больше беспокоятся о собственном выживании. В случае ухудшения ситуации они могут действовать на опережение, опасаясь, что ответственность за поражение или кризис будет возложена именно на них. Отдельно подчеркивается фрагментированность силового аппарата: различные структуры безопасности, включая ФСБ, Нацгвардию и подразделения личной охраны, находятся в состоянии конкуренции, что потенциально создает риски внутреннего конфликта и попытки изменить режим Путина.

Аналитики рассматривают несколько вариантов завершения правления Путина. Один из них предполагает скорейшее устранение российского диктатора, которое может привести к хаотической борьбе за власть. Другой вариант, это контролируемый переход, предполагающий публичный процесс над ним как над "виновным" в политических решениях, тогда как часть элит сохранит влияние в новой системе. В материале проводится историческая параллель с Румынией времен Николае Чаушеску, где скорая ликвидация диктатора позволила части старой номенклатуры адаптироваться к новым политическим условиям.

Среди потенциальных катализаторов конца правления Путина Forbes называет удары Украины по РФ, а также экономические трудности и сепаратистские движения.

"Это могут быть более масштабные украинские атаки на Москву, нехватка продовольствия, сепаратистские восстания в таких регионах как Татарстан, Башкортостан или Чечня, вторжение Украины в Крым", — пишет издание.

Отдельно упоминается фактор Китая. По мнению авторов материала, в случае изменения его позиции, отказа от военной помощи или вторжения в Сибирь, баланс сил вокруг Кремля может резко измениться.

"Дни Путина сочтены. Если эта нарративная линия сохранится или ухудшится, его, вероятно, свергнут в течение трех лет", — заключается в статье.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай "упорно" призвал Путина начать переговоры для окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что на Западе назвали скрытую угрозу, которая уничтожит режим Путина.