Дні Путіна полічені: очільник Кремля в критичному стані та буде знесений за три роки

Російський диктатор Володимир Путін може опинитися на завершальному етапі свого правління протягом найближчих трьох років. Такий прогноз наводить Forbes, аналізуючи внутрішній стан російської політичної системи, воєнний тиск і геополітичні ризики.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

За оцінкою видання, сценарії зміни влади варіюються від раптового усунення до публічного судового процесу, який мав би закріпити відповідальність за рішення Путіна. Серед ключових факторів потенційної дестабілізації автори статті називають нові удари України по російській території, внутрішні конфлікти в елітах і можливе послаблення підтримки з боку Китаю.

Forbes нагадує, що історично Росія вже двічі за століття переживала різку зміну політичного режиму після масштабних воєн, Першої світової та радянської війни в Афганістані. Сьогодні, на тлі затяжної війни проти України, зростає напруга всередині владної вертикалі РФ.

Згідно з аналізом видання, наближені до Путіна еліти дедалі більше турбуються про власне виживання. У разі погіршення ситуації вони можуть діяти на випередження, побоюючись, що відповідальність за поразки або кризи буде покладена саме на них. Окремо підкреслюється фрагментованість силового апарату: різні структури безпеки, включно з ФСБ, Нацгвардією та підрозділами особистої охорони, перебувають у стані конкуренції, що потенційно створює ризики внутрішнього конфлікту та спроби змінити режим Путіна.

Аналітики розглядають кілька варіантів завершення правління Путіна. Один із них передбачає швидке усунення російського диктатора, яке може призвести до хаотичної боротьби за владу. Інший варінат, це контрольований перехід, що передбачає публічний процес над ним як над "винним" у політичних рішеннях, тоді як частина еліт збереже вплив у новій системі. У матеріалі проводиться історична паралель з Румунією часів Ніколае Чаушеску, де швидка ліквідація диктатора дозволила частині старої номенклатури адаптуватися до нових політичних умов.

Серед потенційних каталізаторів кінця правління Путіна Forbes називає удари України по РФ, а також економічні труднощі, та сепаратистські рухи.

"Це можуть бути більш масштабні українські атаки на Москву, нестача продовольства, сепаратистські повстання в таких регіонах, як Татарстан, Башкортостан чи Чечня, вторгнення України до Криму", — пише видання.

Окремо згадується фактор Китаю. На думку авторів матеріалу, у разі зміни його позиції, відмову від військової допомоги або вторгнення в Сибір, баланс сил навколо Кремля може різко змінитися.

"Дні Путіна полічені. Якщо ця наративна лінія збережеться або погіршиться, його, ймовірно, повалять протягом трьох років", — підсумовується у статті.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв,що Китай "наполегливо" закликав Путіна почати переговори для закінчення війни в Україні.

Також "Коментарі" писали, що на Заході назвали приховану загрозу, яка знищить режим Путіна.