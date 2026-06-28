На Заході назвали приховану загрозу, яка знищить режим Путіна

Попри те, що російська влада демонструє впевненість у стабільності економіки, дедалі більше західних аналітиків вважають, що найбільшу небезпеку для режиму Володимира Путіна становлять не українські удари по нафтопереробних заводах, а спосіб, яким Москва продовжує фінансувати війни проти України. Про це пише Fortune, посилаючись на аналіз колишньої радниці Центрального банку Росії Олександри Прокопенко, опублікований у Financial Times.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

За оцінкою Прокопенко, Кремль фактично відмовився від принципів бюджетної дисципліни, які роками називав однією з головних переваг російської економіки. Російський парламент дозволив Міністерству фінансів збільшувати державні витрати та борг без повноцінного затвердження бюджету, що свідчить про дедалі більший фінансовий тиск.

Лише за перші п'ять місяців року дефіцит федерального бюджету Росії перевищив показник за весь 2025 рік і сягнув приблизно 83 млрд доларів. Одночасно швидко скорочуються резерви Фонду національного добробуту, які Кремль використовує для покриття військових витрат.

На думку Прокопенко, влада дедалі частіше змінює правила "на ходу", щоб підтримувати фінансування війни. Водночас росіяни все сильніше відчувають наслідки економічних проблем: інфляцію, дорогі кредити, дефіцит пального та перебої з його постачанням.

"Автократія, загнана в кут, переписує бюджетні правила на ходу, усуває парламент від процесу й не визнає небезпек, які не може контролювати. Війна дедалі більше оплачується шляхом непомітного виставлення рахунків населенню та призупинення дії власних державних правил", — описує ситуацію Прокопенко.

У Fortune зазначають, що ці труднощі збігаються з активізацією українських ударів по військовій та енергетичній інфраструктурі Росії. Це посилює навантаження на економіку, яка вже стикається зі зростанням військових витрат.

Професор глобальної історії Оксфордського університету Пітер Франкопан вважає, що революція в Росії малоймовірна. Проте він попереджає, що спроби Кремля будь-якою ціною втримати владу можуть зробити ситуацію ще небезпечнішою.

"Стережіться потопаючої людини: найближчі місяці, ймовірно, будуть небезпечними як за межами Росії, так і всередині неї, оскільки Путін відчайдушно намагатиметься втриматися на плаву", — вважає Франкопан.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін заговорив про зникнення Росії.

Також "Коментарі" писали, що у США розкрили паніку еліт РФ через удари України.